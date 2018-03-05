تحرير قريتين بمنطقة عفرين في إطار “غصن الزيتون”

أنقرة – وكالات:

حرر الجيش التركي و”السوري الحر” أمس، قريتين بمنطقة عفرين من “إرهابيي حزب العمال الكردستاني وتنظيم داعش” في إطار عملية “غصن الزيتون”، وهما بولشك وأليجي، التابعتان لبلدة شران، فيما شنت المقاتلات التركية غارات على مواقع الإرهابيين في بلدة جنديرس جنوب غرب عفرين.

وقال خبراء عسكريون أتراك إن جندريس باتت “شبه محاصرة” والسيطرة عليها “مسألة وقت فقط”.

على صعيد آخر، أعلن الجيش التركي أمس، على 2795 مسلحاً منذ انطلاق عملية “غصن الزيتون”.

في سياق متصل، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أول من أمس، إن عملية “غصن الزيتون” ترمي إلى رفع الظلم عن الأكراد والعرب والتركمان، فضلاً عن حماية أمن تركيا.