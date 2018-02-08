تحطم طائرة شراعية ووفاة قائدها ومرافقه شمال الرياض

الرياض – وكالات: أعلنت السلطات السعودية أمس، وقوع حادث تحطم طائرة شراعية ووفاة قائدها ومرافقه في منطقة الثمامة بشمال الرياض.

وذكر مكتب تحقيقات الطيران السعودي في بيان، أنه تلقى بلاغاً عن فقد طائرة رياضية شراعية خاصة من نوع “ديلتا مايكرولايت” وعلى متنها قائد الطائرة ومرافقه.

وأضاف إن فرق الإنقاذ قامت بعمليات بحث وتمشيط المنطقة وعثرت على قائد الطائرة ومرافقه متوفيين نتيجة تحطم الطائرة.

وأوضح أنه تم تشكيل فريق مختص من مكتب تحقيقات الطيران للتحقيق في أسباب الحادث وملابساته.

من جهة ثانية، قضت محكمة سعودية أمس، بسجن مواطن خمس سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة بعد إدانته بالإساءة إلى الديوان الملكي في لقاء تليفزيوني.