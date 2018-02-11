تحطم طائرة مدنية روسية قرب موسكو ومصرع جميع ركابها

موسكو – وكالات: تحطمت طائرة روسية مدنية تقل 71 شخصا قرب موسكو أمس، بعيد اقلاعها من مطار دوموديدوفو في العاصمة الروسية، مما أدى إلى مصرع جميع ركابها.

وأقلعت الطائرة من طراز “انطونوف 148” التابعة للخطوط الجوية “ساراتوف”، متجهة الى مدينة اورسك في الاورال، حيث تحطمت في اقليم رامنسكي في منطقة موسكو.

وذكرت وكالات الانباء الروسية، أن الطائرة كانت تقل 65 راكبا، اضافة الى طاقم مؤلف من ستة اشخاص، موضحة أن شهودا رأوا الطائرة تهوي في قرية ارغونوفو في جنوب شرق موسكو.

من جانبه، أكد مصدر في وزارة الحالات الطارئة، ان “لا فرصة بتاتا لنجاة الاشخاص الـ 71 الذين كانوا يستقلون الطائرة”، موضحا أن “حطام الطائرة تناثر ضمن شعاع يناهز كيلومترا”، فيما ذكرت الوزارة في بيان ان “نحو 150 شخصا وعشرين سيارة اسعاف توجهوا الى مكان الحادث”.

وقدم الرئيس فلاديمير بوتين تعازيه الى اسر الضحايا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، ان “الرئيس يقدم احر تعازيه الى من فقدوا احباءهم في حادث التحطم”.

ومع استمرار تساقط الثلوج أمس على موسكو ومحيطها، نقلت وسائل الاعلام الروسية، ان سيارات الاسعاف لم تتمكن من الوصول الى مكان تحطم الطائرة، ما اجبر المسعفين على مواصلة طريقهم سيرا.

واظهرت مشاهد بثتها قنوات التلفزة الروسية بقايا من هيكل الطائرة متناثرة في حقول غطاها الثلج.

بدوره، توجه وزير النقل مكسيم سوكولوف الى المكان، فيما تم فتح تحقيق مع تداول فرضيات عدة لاسباب الحادث، وأقيم مركز ازمة في مطار دوموديدوفو، ثاني اكبر مطارات موسكو من حيث عدد الركاب، حيث أفاد مصدر بالمطار باختفاء الطائرة من شاشات الرادار بعد دقيقتين من اقلاعها.