تخصيص وقت لحركة “تايمز أب”

خصصت أكاديمية فنون وعلوم السينما التي تمنح جوائز “الأوسكار” وقتا لحركة “تايمز أب” المناهضة لسوء السلوك الجنسي في أماكن العمل خلال حفل توزيع الجوائز اليوم.

وذكرت مجلتا “فارايتي” و”ذا هوليوود ريبورتر” أن منظمي حملة الحركة قالوا انهم عملوا مع منتجي الحفل من اجل لفت الانتباه لقضيتهم.

ونقلت “فارايتي” عن المخرجة ايفا ديفورني قولها: تم اقتطاع بعض الوقت.

وهيمنت فضائح التحرش الجنسي على موسم الجوائز في هوليوود واجبرت عشرات الممثلين والمنتجين والوكلاء على التنحي أو تمت اقالتهم أو استبعادهم من مشروعات فنية.

ويمثل الوقت الذي خصصته الاكاديمية لحركة “تايمز أب” في حفل “الأوسكار” أكبر فرصة لها للظهور حيث ستصل الى جمهور مميز من المشاهير وملايين يشاهدون الحدث على مستوى العالم.

وحركة “تايمز أب” التي بدأت في الاول من يناير هي صندوق تمويل للدفاع القانوني يهدف لدعم ضحايا التحرش الجنسي في مجال الترفيه وخارجه.