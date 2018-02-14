كتب ـ محمود شندي:

ارتفع المؤشر السعري لبورصة الكويت في تداولات امس بواقع 107في تداولات الامس نقاط ليستقر عند مستوى 6777.3 نقطة وهو اعلى مستوى للمؤشر منذ 5 اشهر وبالتحديد في جلسة 24 سبتمبر 2017، جاء هذا الارتفاع في اطار سلسلة فقاعة المؤشر السعري عن طريق تداولات محدودة عل الاسهم الخاملة لاسيما اثناء تداولات المزاد التي نجحت في اضافة 40 نقطة الى المؤشر.

وتجاوز المؤشر السعري حاجز 7700 نقطة لاول مرة منذ شهر سبتمبر الماضي ولكن جاء هذا الارتفاع بدعم من التداولات النشطة على بعض الاسهم الخاملة التي لاتشهد تداولات قوية باستمرار، وهو ما يشير الى ان التداولات لاتعكس قوة في عمليات الشراء وتحول نحو الاستثمار بل تداولات محدودة على عدد صغير من الاسهم لايمكن ان تكون ظاهرة عامة، وفي ظل العيوب التي تسببت في خلق فقاعات على صعيد أداء المؤشرات السعرية أصبحت البورصة على مشارف إطلاق حزمة المؤشرات الوزنية الجديدية تفادياً تكرار ذات الإشكاليات ، إذ سيتم إلغاء المؤشر العام الحالى وما يصاحبه من مؤشرات إلي جانب المؤشر “كويت 15”.

واذا ما تم رصد مشكلة المؤشرات السعرية سيتضح انها ظهرت بعد تطبيق نظام ناسداك وإلغاء سوق الكسور حيث تبين ضعف في طريقة احتساب قيمة المؤشر السعري حيث أن بعض الشركات ذات القيمة السوقية المنخفضة أو الأسهم الحرة القليلة تكون عالية السعر مما يزيد من تأثيرها على المؤشر وهذا لا يعكس التأثير الحقيقي على المؤشر بل يبالغ في حركته، على سبيل المثال عند حدوث صفقة ذات قيمة بسيطة يمكنها أن تغير قيمة المؤشر السعري وتؤدي إلى نزول أو صعود لا يتناسب مع واقع السوق ، كما ان تأثير هذه الصفقات من تغيرات في أسعار على المؤشر لا يعكس التغيرات الحقيقية للسوق ويجعل من الصعب على مدراء المحافظ استخدام المؤشر السعري كمرجع لقياس أداء المحافظ مقارنة بالأداء العام للسوق.

الا ان الفترة المقبلة ستشهد تغييرا جذريا للمؤشرات حيث سيتم إلغاء جميع المؤشرات السعرية واستبدالها بمؤشرات وزنية تعبر عن الأداء الفعلى لتحركات مكونات المؤشرات لتتماشي مع تقسيم الأسواق الذي سوف يطبق في الاجل القريب حيث سيتم اطلاق مؤشر السوق الأول ومؤشر السوق الرئيسي ومؤشر السوق العام الذي يتكون من شركات السوق الأول والسوق الرئيسي بالاضافة ال 13 مؤشر للقطاعات المختلفة في السوق .

وبالإضافة إلي المؤشرات الوزنية سيتم إصدار مؤشرات وزنية كلية للثلاث مؤشرات الأولي والتي تأخذ بعين الإعتبار إعادة استثمار التوزيعات النقدية للأسهم في قيمتها وهي من أمثل الحلول التي تعالج مشكلة استخدام المؤشر كمرجع لقياس أداء المحافظ.

وعلى الرغم من ارتفاع المؤشر بصورة كبيرة امس الا انه لايعكس واقع التداولات حيث اتسمت جلسة الامس بالفتور ولم تشهد تنوعا في حجم التداولات وقيمتها في حين سيطر المضاربات على التداولات كما واصلت حالة الاحجام عن الشراء وسط غياب كبير للمستثمرين واستمرار حالة الجمود وغياب الرغبة في مزيدا من الاستثمار ، فيما شهدت السيولة تراجعا بنحو مليون دينار بما يعادل 9 % .

وارتفعت المؤشرات جماعياً بنهاية تعاملات امس، حيث سجل السعري أعلى معدل نمو له في العام الجاري بنسبة 1.61% بإقفاله عند أعلى مستوى خلال 5 أشهر عند 6777.38 نقطة، رابحاً أكثر من 107 نقاط كما ارتفع كل من المؤشرين الوزني وكويت 15، ليُسجل الأول نمواً نسبته 0.12% عند مستوى 409.65 نقطة، ويصعد الثاني 0.29% عند مستوى 941.79 نقطة وارتفعت مؤشرات 4 قطاعات يتصدرها العقارات بنحو 4.6%، بدفع من صعود عدة أسهم بالقطاع يتقدمها ريم الذي تصدر ارتفاعات البورصة بنسبة 20%.