كتب – محمود شندي:

عاد المؤشر السعري لبورصة الكويت الى التراجع بواقع 37.1 نقطة ليستقر عند مستوى 6670.3 نقطة نتيجة الضغوط التي شهدته بعض الاسهم الخاملة خلال تداولات المزاد وخصوصا سهم هيومن سوفت ، حيث زاد من خسائر المؤشر خلال تداولات المزاد من التراجع بنحو 4 نقاط الى تعميق حجم الخسائر بنحو 37 نقط وهو ما يعكس مدى تأثر المؤشر السعري بالتغير في سعر سهم واحد .

ونتيجة النشاط القوي على الاسهم القيادية وعودتها الى الزخم بعد ان اصبحت مستوياتها السعرية جاذبة للاستثمار واصلت الاسهم القيادية ارتفاعاتها القوية وهو ما دفع مؤشر كويت 15 للارتفاع 3 نقاط وهو ما يشير الى ان تراجع اسعار تلك الاسهم اصبح مغرياً للشراء من قبل العديد من المحافظ والصناديق الاستثمارية لاسيما وان العديد من تلك الاسهم نجحت في تحقيق نمو في ارباحها في 2017.

ونتيجة نشاط الاسهم القيادية ارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنحو 42 مليون دينار لتصل الى مستوى 27.7 مليار دينار فما قفزت معدلات السيولة بنحو1.9 مليون دينار بما يعادل 9 % لتبلغ نحو 10.9 مليون دينار ، وهو ما يعكس تطور السيولة المتداولة باعتبارها انعكاساً حقيقياً لتطور الرغبة الشرائية في السوق.

وعلى الرغم من استمرار اعلان العديد من البنوك والشركات عن تحقيقها نموا الا ان ذلك لم ينعكس حتى الان على البورصة وهو ما يشير الى ان حجم التوزيعات المالية التي ستقوم الشركات والبنوك بتوزيعها ستكون هي المحفز الجديد للسوق وسيتفاعل السوق مع هذه التوزيعات وقد تحقق الشركات التي ستوزع ارباح قفزات قوية في اسعارها.

وتترقب البورصة العديد من القرارت خلال الفترة المقبلة في مقدمتها تطبيق التقسيم الى 3 اسواق المنتظر انطلاقه في مارس المقبل ، اذا ما تم الانتهاء من التجارب على ذلك النظام الجديد الذي يلاقي بعض الرفض من بعض الشركات الاستثمارية ، بالاضافة الى موضوع الخصخصة بعد تواتر اخبار بفوز تحالف لشركة كامكو بمناقصة مستشار الخصخصة وهو ما يشير الى اقتراب عملية الخصخصة.

وأنهت المؤشرات جلسة الثلاثاء على تباين، لليوم الثاني على التوالي، حيث انخفض السعري 0.55% إلى النقطة 6670.31 خاسراً 37.14 نقطة، فيما ارتفع الوزني وكويت 15 بنسبة 0.16% و0.34% على الترتيب وارتفعت مؤشرات 4 قطاعات فقط يتصدرها التكنولوجيا بنحو 1.9%، يليه النفط والغاز 0.8% مدفوعاً بصعود 3 أسهم بالقطاع يتقدمها بيت الطاقة بنسبة 11.55%.