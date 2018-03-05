كتب – محمود شندي:

أقفل المؤشر السعري لبورصة الكويت في ثاني جلسات الاسبوع امس على ارتفاع بواقع 38.3 نقطة ليغلق عند مستوى 6805.9 نقطة وذلك بدعم من عمليات الشراء النشطة على الاسهم الرخيصة التي تتداول باقل من قيمتها الاسمية وذلك بعد جلسة جني ارباح تمت على معظم الاسهم خلال جلسة امس الاول، فيما شهدت الاسهم القيادية نوعا من الخمول والفتور بعد ارتفاعاتها خلال الجلسات الماضية.

وجاء ارتفاع المؤشر السعري امس فوق حاجز 6800 نقطة بدعم من التداولات المضاربية النشطة على الاسهم الرخيصة والمضاربية ، حيث كان لافتا فى الجلسة تداول نشط على بعض الاسهم التي لم تعلن عن نتائجها المالية حتى الان وهو ما يشير الى وجود مضاربات على تلك الاسهم وذلك استباقا لاعلانها عن نتائجها المالية في 2017.

ونتيجة لحالة الهدوء على الاسهم القيادية تراجعت معدلات السيولة بنحو 2.1 مليون دينار بنحو 23 % لتبلغ نحو 9.1 مليون دينار وهو مايعكس حالة الهدوء والفتور في التداولات ويعتبر تدني مستويات السيولة من العوامل السلبية التي يشهدها السوق خلال الفترة الراهنة وذلك نتيجة حالة الترقب التي تنتاب العديد من المتداولين.

وشهدت جلسة الامس نشاطا لبعض المجاميع الاستثمارية وخصوصا مجموعة المدنية التي تعرضت لموجة من عمليات الشراء على معظم اسهمها حيث شهد سهم المدينة ارتفاعا بنحو 38 فلسا ليغلق على 34.1 فلس وارتفع سهم صكوك 0.8 فلس ليغلق على 45 فلسا وارتفع سهم السلام 0.8 فلس ليغلق على 37.5 فلس وارتفع سهم اكتتاب 2.5 فلس ليغلق على 29.5 فلس.

وعقب حالة الزخم الشديد الذي شهدته الاسهم القيادية وخصوصا في القطاع البنكي مع اقتراب الجمعيات العمومية واقرار التوزيعات المالية للارباح خلال الفترة الماضية فقد تعرضت تلك الاسهم لنوع من الفتور والخمول امس حيث هدأت التداولات على تلك الاسهم وعادت الى الاستقرار ومن المتوقع ان يستمر الهدوء حتى اقتراب الجمعيات العمومية لتلك البنوك.

ويترقب السوق خلال شهر مارس الجاري مراجعة شركة فوتسي لبورصة الكويت من اجل تحديد الشركات التي ستدخل في المؤشر بعد دراسة تداولات الفترة الماضية وقد تدخل شركات قيادية جديدة الى المؤشر بعد تحقيقها معدل دوران قويا خلال الفترة الماضية وهو ما يشير الى وجود العديد من المحفزات التي يضمها السوق خلال الفترة المقبلة.

وأنهت المؤشرات جلسة الاثنين على تباين، حيث ارتفع السعري 0.57% إلى النقطة 6805.91 رابحاً 38.37 نقطة، فيما تراجع الوزني وكويت 15 بالنسبة نفسها البالغة 0.01% وارتفعت مؤشرات 8 قطاعات عند الإغلاق يتصدرها التكنولوجيا بنمو نسبته 6.54% بدفع من صعود سهمي الأنظمة وأسس، حيث تصدر الأول ارتفاعات البورصة بنحو 18.3% كما ارتفع قطاع الخدمات المالية 0.93% بالتزامن مع صعود عدة أسهم بالقطاع يتقدمها التمدين الاستثمارية بنمو معدله 13.64%.

و تراجعت مؤشرات 3 قطاعات يتصدرها الاتصالات بنسبة 0.26% بضغط من هبوط أسهم شركات الاتصالات الثلاثة، حيث انخفض أوريدو 1.54%، يليه زين بواقع 0.43%، ثم فيفــا بنحو 0.4%.وتقلصت سيولة البورصة إلى 9.11 مليون دينار مقابل 11.2 مليون دينار ، كما تراجعت أحجام التداول 20% إلى 63.89 مليون سهم مقابل 79.87 مليون سهم في جلسة الأحد وحقق سهم الكويت الوطني أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 1.17 مليون دينار مرتفعاً بنحو 0.4%، فيما تصدر سهم الإثمار نشاط الكميات بحجم تداول بلغ 7.16 مليون سهم متراجعاً 0.24%.