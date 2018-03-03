كتبت – رنا سالم:

دشن قسم التاريخ والجغرافيا في ثانوية مرشد البذال الحقيبة التعليمية السادسة التي يعدها قسم التاريخ والجغرافيا وهي بعنوان “الحقيبة التعليمية للتدريس بالألعاب لمقرر تاريخ الكويت” للصف العاشر، والتي أعدها حازم عبدالعليم وأشرف عليها وراجعها رئيس القسم فلاح البرازي.

ويتناول المشروع الذي اقيم برعاية مدير المدرسة صالح المطيري تدريس تاريخ الكويت عن طريق أربعة ألعاب بجميع الدروس في الكتاب المدرسي وهي لعبة السلم والثعبان ولعبة سؤال وجواب ولعبة الكلمات المتقاطعة ولعبة كلمة السر ويستطيع المعلم اختيار اللعبة المناسبة للمتعلمين من بين أربعة ألعاب للدرس الواحد بحيث يستطيع أن يأخذ سبع دقائق من الحصة الدراسية لهذه اللعبة.

وتتضمن اللعبة في جوهرها اسئلة مهمة لكل درس على حدة، فالمتعلم يلعب ويجيب باللعب مع زملائه في نفس الوقت، كما أن هذه الطريقة يمكن تطبيقها في مجالات أخرى كالتغذية الراجعة للمعلومات وكذلك في حصص الإحتياط حيث يتم اللعب والدراسة أو أن تكون نشاط تقويم للتأكد من مدى استيعاب المتعلمين للحصة الدراسية ويلعب عنصر التشويق في هذه الألعاب دورا محفزا للتدريس فالمتعلم يلعب ويتعلم وينافس زملائه في آن واحد.

والجدير بالذكر أن قسم التاريخ والجغرافيا قدم العام الماضي مشروعين تربويين لاقيا قبولا في الوسط التربوي وهما الحقيبة التعليمية الإلكترونية لتاريخ الكويت وكانت من إعداد حازم محمد وعبدالعزيز الجويان وحامد السالم وإشراف ومراجعة فلاح البرازي وكذلك مشروع بعنوان لعبة السلم والثعبان كنموذج للتدريس في مقرر التاريخ الإسلامي إعداد عبدالله العتال ومن إشراف ومراجعة فلاح البرازي.