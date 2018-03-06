كتب – فارس العبدان:

تترقب أوساط وزارة الشؤون الاجتماعية اجراء حركة تدوير واسعة على مستوى المديرين بجميع القطاعات على ان يعلن عنها مطلع الاسبوع المقبل على ابعد تقدير، وسط ترجيحات بنقل عدد من المديرين الى خارج قطاعاتهم وتدوير آخرين داخل القطاعات التي يعملون فيها حاليا.

على خط مواز، أكدت مصادر “الشؤون” ان “قطاع الشؤون الادارية والمالية أنجز جميع كشوف التقييم السنوي للموظفين تمهيداً للبدء في صرف مكافأة الاعمال الممتازة اعتبارا من نهاية الشهر الجاري، مشيرة في الوقت ذاته الى وجود “تأخير في تقارير بعض الموظفين المنتدبين نظرا للمراسلات المطلوبة بين الوزارة والجهات التي تم ندبهم اليها”.

في غضون ذلك، دارت عجلة تعيين الكويتيين في الجمعيات التعاونية، إذ شرعت وزارة الشؤون بمنح الموافقات للبدء في تعيين المواطنين المتقدمين للوظائف في الجمعيات التعاونية الذين بلغ عددهم 1100 متقدم لـ 1800 وظيفة متوافرة في هذا القطاع.

وكشف الوكيل المساعد لقطاع التعاون في الوزارة عبدالعزيز شعيب عن “تشكيل لجنة ووضع آلية لتعيين الكويتيين في الجمعيات التعاونية سواء في الوظائف الإشرافية أو الإدارية التي تتناسب مع تخصصاتهم وشهاداتهم”.

وقال شعيب في تصريح صحافي ان “العجلة ستسير خلال الفترة المقبلة سريعا بعد تشكيل فرق لحل العراقيل التي تواجه المتقدمين”، مؤكدا “السعي الى تكويت جميع الوظائف في الجمعيات التعاونية”.

ولفت الى انه سيتم التنسيق مع الجهات المختصة ومنها برنامج اعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة والجمعيات التعاونية لتوفير الوظائف وفق تخصصات المتقدمين وخبراتهم.

يذكر أن برنامج اعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة، اعلن في وقت سابق ان هناك اكثر من 1800 فرصة وظيفية متنوعة في الجمعيات التعاونية، حيث تم استقبال اكثر من 1100 متقدم من الذكور والإناث من حملة الشهادات المتخصصة للتعيين في الجمعيات.