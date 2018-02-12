تدوير وكلاء “الشؤون”: العدواني للرعاية والملا للمالية وشعيب للتعاون والسبيعي للقانونية

كتب-فارس العبدان: كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية سعد الخراز عن اجراء تدوير شمل جميع القياديين في مختلف قطاعات الوزارة، مبينا ان “التدوير أقر لما تقتضيه مصلحة العمل وتماشياً مع ستراتيجية الوزارة في النهوض بجميع قطاعاتها وتقديم أفضل الخدمات لكل شرائح المجتمع ووفقاً للأهداف المنشودة والخطط المستقبلية”.

‎واوضح الخراز في تصريح له ان “قرارات التدوير اعتمدت نقل شيخة العدواني من وظيفة الوكيل المساعد لشؤون التعاون إلى منصب الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية، وفاطمة الملا من الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية إلى الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية”.

اضاف: ان “القرارات شملت نقل حسن كاظم من منصب الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية إلى الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير الإداري، وهناء الهاجري من وكيل الشؤون المالية والإدارية إلى وكيل التنمية الاجتماعية، وعبد العزيز شعيب من الوكيل المساعد للشؤون القانونية إلى وكيل شؤون التعاون، ومسلم السبيعي من الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير الإداري إلى وكيل الشؤون القانونية”.