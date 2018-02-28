“تذكار” تجمع أوراس ورحمة في “الدوحة”

كتب – مطلق الزعبي:

تنظم شركة “تذكار” للانتاج الفني حفلا غنائيا في العاصمة القطرية الدوحة بفندق “شيراتون الدوحة” مساء الجمعة التاسع من شهر مارس الجاري.

يحيى الحفل كل من الفنانين رحمة رياض واوراس ستار وتقدمه المذيعة الكويتية ريم النجم.

من جهتها اعربت رحمة رياض عن سعادتها البالغة للمشاركة في الحفل ولقاء الجمهور القطري والخليجي، مشيرة الى انها سوف تقدم بالامسية مجموعة من اغنياتها الجديدة، التي لم تغنها من قبل، بالاضافة الى أن اعمالها السابقة لاقت استحسان ورضا واعجاب الجمهور. وبدوره اعرب اوراس ستار عن سعادته بهذه المشاركة، مؤكدا على انها فرصة طيبة للالتقاء بالجمهور القطري والعربي ووعد حضور الحفل بباقة متنوعة من اجمل اغنياته، وكشف عن انه سيقدم مفاجأة خلال الامسية.

وأعرب نجما الحفل اوراس ورحمة عن سعادتهما بالتعاون مع شركة “تذكار للانتاج الفني”، لانها من الشركات الرائدة التي تهتم بالفن وتدعم الفنانين.