تذكرة طيران تقرب حفيد مؤسس “الإخوان” من الإدانة بالاغتصاب

تكشفت معطيات، تجعل حفيد مؤسس تنظيم “الإخوان” طارق رمضان، المحتجز انفراديا بسجن بفرنسا، أقرب إلى الإدانة، بعد اعتقاله على خلفية اتهامه بالاغتصاب.

وذكر موقع “العربية نت” الالكتروني، أن موقعا فرنسيا مختصا بشؤون الجالية الإسلامية، كشف أن رمضان، لم يصل ليون الفرنسية في الوقت الذي ادعى وصوله لها، حيث ادعى محاموه أنه لم يغتصب المدعية، لأنه وصل في وقت لاحق على الموعد الذي حددته الضحية لاغتصابها ظهرا، لكن الوثائق الجديدة، تثبت وصول طارق رمضان إلى ليون في تمام 11:15 صباحا يوم وقوع الاغتصاب وليس مساءا.

وأبان موقع “لي مسلم بوست”، أن تذكرة الطيران الحقيقية للرحلة التي استقلها رمضان، التي من شأنها عرقلة مهمة الدفاع عنه، تظهر أنه سافر من مدريد وليس من لندن كما ادعى محاموه، على متن طائرة حطت بليون الفرنسية عند الساعة 11:15، وليس عند الساعة 18:35 يوم 9 أكتوبر 2009.