برعاية وحضور الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد وبمشاركة مدير منطقة مبارك الكبير التعليمية الأستاذ منصور الديحاني وجمع غفير من القيادات الإدارية ومديري المدارس وموجهي العموم والموجهين الأوائل للمواد العلمية، نظمت منطقة مبارك الكبير احتفالاتها بمناسبة الأعياد الوطنية بثانوية فارعة بنت أبي الصلت تحت عنوان “تراثنا بنكهة عصرية”.

وتضمن الحفل أنشطة وفعاليات متنوعة دارت بين الكلمات الترحيبية للمسؤولين حيث ألقى الفاضل مدير المنطقة كلمة رحب فيها بالوكيل فيصل مقصيد و بالحضور ألقت الأستاذة سميرة محمد تقي الموجهة الأولى للاقتصاد المنزلي كلمة رحبت فيها بالحضور و شكرت مدير المنطقة على تبنيه فكرة الحفل والفعالية والتواجيه الفنية على دعمهم ومشاركتهم الفاعلة رغم ضيق الوقت.

ثم تبارت التواجيه الفنية محتفية بهذه المناسبة فقدم كل توجيه أحسن ما لديه من أشعار و رقصات و أغان باللغتين العربية والانكليزية.

كما ظهر تراثنا الكويتي في أبهى حلة من خلال أزياء المشاركين في الفعاليات ومضامين المشاركات ومن خلال المعرض الذي أعده كل توجيه في ركن خاص به.

وعقب انتهاء فعاليات المسرح تجوّل الوكيل المقصيد بصحبة قيادات المنطقة ومدراء المدارس وموجهي العموم والموجهين الأوائل فعرض كل توجيه رؤيته ومنتجاته وما جمعه من المدارس بهذه المناسبة.

وازدان كل ركن بمظاهر رائعة من التراث الكويتي سواء في الأواني أوم المأكولات والملبوسات والمقتنيات كما كان التراث التربوي حاضرا بقوة من خلال نماذج من التعليم في الكويت قديما وبعض وسائل الكتابة.

وحرص ركن اللغة العربية على عرض نماذج من كتابات الطلاب بخطوطهم حيث حضر بعض الطلاب والطالبات وكتبوا أمام زائري المعرض خطوطا جميلة لاقت استحسان الحضور وتشجيعهم.

وحرصت الأستاذة سعاد الجطيلي الموجه الأول للغة العربية على مصاحبة الزوار في أرجاء المعرض بصحبة مجموعة من موجهي اللغة العربية وموجهاتها كما حرص ركن اللغة العربية على توفير بطاقات لتدوين كلمات في حب الكويت في بطاقات أعدت لذلك.