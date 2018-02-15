تراجع البطالة في مصر إلى 11٫3٪ خلال الربع الأخير من 2017

القاهرة – رويترز:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في مصر أمس ان معدل البطالة في البلاد تراجع الى 11٫3 في المئة في الربع الاخير من 2017 مقابل 12٫4 في المئة قبل عام.

وأضاف جهاز الاحصاء في بيان أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 3٫309 مليون بانخفاض 282 ألفا عن الربع المقابل من 2016 وبتراجع 204 الاف عن الربع الثالث من 2017.

وأظهرت بيانات الجهاز أن حجم قوة العمل بلغ 29٫272 مليون بارتفاع 202 ألف عن الربع المقابل من 2016.