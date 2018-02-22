• العدساني: تراجع ترتيب الكويت على مؤشرات الفساد يؤكد الحاجة الى تعزيز النزاهة

• “الشفافية” الكويتية:أبرز أسباب التراجع أن دور هيئة مكافحة الفساد لا يزال دون الطموح

تراجع ترتيب الكويت على مؤشر مدركات الفساد لعام 2017 بمعدل 10 مراكز، إذ هبطت من الترتيب الـ 75 (من بين 180 دولة ) الى الـ 85 عالميا.

وذكر بيان صحافي نشرته جمعية الشفافية الكويتية على موقعها الالكتروني امس، أن التقرير ـ الذي تعده سنويا منظمة الشفافية الدولية ـ كشف عن تراجع الكويت درجتين على المؤشر من 41 الى 39 (درجة صفر تشير إلى فاسد جدا و100 تشير الى نظيف جدا).

وبحسب التقرير الدولي، جاءت الكويت في المركز الـ85 دوليا والـ8 عربيا، فيما كانت شغلت المركز الـ75 دوليا والسابع عربيا في 2016، ما يؤشر الى تراجع كبير،على الرغم من الاجراءات التي اتخذت خلال العام الأخير لمكافحة الفساد.

ووفقا للتقرير ذاته كانت المراكز العشرة الأولى من نصيب كل من: نيوزيلنده(89 درجة) والدانمارك (88) وفنلندا والنرويج وسويسرا (85) وسنغافورة والسويد (84) وكندا ولكسمبورغ وهولندا (82).

وضمت قائمة الدول الأسوأ على صعيد اجراءات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد كلا من:كوريا الشمالية وليبيا وغينيا بيساو وغينيا الاستوائية (17 درجة)، واليمن والسودان (16) وأفغانستان( 15) وسورية (14) و جنوب السودان (12) والصومال (9).

على الصعيد العربي واصلت الامارات تصدر المركز الأول فيما يتعلق بالنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وشغلت المركز الـ21 (عالميا) تليها قطر (المركز 29)، ثم السعودية (57 )، فالاردن (59) ، تعقبها سلطنة عمان (68 درجة).

من جهتها، أرجعت جمعية الشفافية الكويتية تراجع تصنيف الكويت الى سلسلة عوامل من بينها ان “عمل الهيئة العامة لمكافحة الفساد لا يزال دون مستوى الطموح وبلا نتائج خصوصا ان ستراتيجية عملها لم توضع بعد، اضافة الى فرض قيود جديدة على حرية التعبير وتزايد اعداد المعتقلين السياسيين،وعدم تطوير عمل مؤسسة التأمينات الاجتماعية بعد رفع شكاوى ضد مديرها السابق بتهمة الاستيلاء على اموال عامة بقيمة 300 مليون دينار.

كما ادرجت الجمعية الكويتية ضمن اسباب تراجع الكويت “عدم وضع الاجراءات والقواعد والنظم المالية لادارة واستخدام رأسمال صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة البالغ نحو ملياري دينار، فضلا عن قضية مصاريف وزارة الداخلية،وضعف دور هيئة تشجيع الاستثمار الاجنبي وجهاز حماية المنافسة،والشبهات المثارة حول اعمال جهاز المناقصات العامة،وضعف المساءلة عن الاخفاقات والهدر والاختلاسات التي تعد تقارير رقابية بشأنها

واقترحت الجمعية الكويتية تعديل قانون هيئة مكافحة الفساد وتفعيل دورها، واقرار قوانين تعارض المصالح والشفافية وتعيين القياديين وتعديلات التأمينات، والاسراع في وضع وتنفيذ ستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وشفافية مجلس الأمة ونزاهته،فضلا عن انشاء الهيئة العامة لتطوير الديمقراطية وتطوير التشريعات الخاصة بتضخم ارصدة النواب والسماح للمجتمع المدني بالعمل بحرية وانفاذ القانون لارساء العدل.

في الاطار نفسه عبر النائب رياض العدساني عن أسفه لتراجع ترتيب الكويت على مؤشر مدركات الفساد ، مشيرا إلى أن هذا التطور يؤكد على ضروره تحسين اجراءات تعزيز النزاهة من خلال تعديل قانون مكافحة الفساد واقرار قانون تعارض المصالح والشفافية وحق الاطلاع

واكد العدساني ان قانون تعارض المصالح قدم في ٣ مجالس لكي يفصل المصلحة الشخصية عن المصلحة العامة لكن القانون تم تعطيلة حتى اليوم.

وأشار إلى ان هناك أمور عدة أدت إلى تراجع الكويت منها ابطال هيئة مكافحة الفساد واستمرار التضييق على جمعيه الشفافية وعدم انضمامها إلى جمعية الشفافية الدولية وتقليص الحريات وإحالة العديد من المواطنين إلى النيابة.