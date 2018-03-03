واشنطن – وكالات:

بدا البيت الأبيض، الذي تهزه أزمة تلو أخرى، على شفير الانهيار، في حين يبذل مساعدو الرئيس دونالد ترامب جهوداً حثيثة لاحتواء الأضرار الناتجة عن إعلانين متهورين لهما عواقب بعيدة المدى.

وتسببت تصريحات مفاجئة لترامب أول من أمس، تنذر بحرب تجارية عالمية، ومطالبته بوضع ضوابط على الحق الدستوري الذي يجيز حيازة أسلحة، بانشقاقات بين الرئيس المتقلب الرأي ومؤيديه الجمهوريين، وبمضاربات سريعة في الأسواق المالية، كما دفعت أطرافاً عدة إلى التهديد بفرض عقوبات انتقامية على واشنطن.

وكان ترامب استخف بتحذيرات مستشاريه وأعلن عزمه فرض رسوم عقابية على واردات الصلب والالمنيوم.

وكتب على موقع “تويتر”، أنه “عندما تخسر دولة (الولايات المتحدة) مليارات الدولارات في التجارة مع كل دولة تتعامل معها فعلياً، فإن الحروب التجارية تصبح جيدة وسهلة الربح”، ما أغضب حلفاء لواشنطن في كندا واوروبا وآسيا واميركا اللاتينية.

ولم يحاول المسؤولون إخفاء حقيقة أن القرار، الذي سيستدعي تحركاً قانونياً، قطع مشاورات داخلية واستبق حكم الإدارة الأميركية بشأن ما إذا كانت تلك الخطوة قانونية.

وجاءت تغريدات ترامب بعد ساعات على تسديده ضربة للجمهوريين باقتراحه رفع السن القانونية لحيازة السلاح وتشديد إجراءات التدقيق في خلفية مالكي الأسلحة ومصادرة بعض الأسلحة من دون الرجوع للقانون.

من ناحية ثانية، نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مصدرين مقربين من ترامب قولهما، إن “الرئيس طلب من رئيس موظفي البيت الأبيض الجنرال جون كيلي سراً إنهاء دور ابنته وزوجها، الذي منع في الأسبوع الماضي من الإطلاع على معلومات حساسة، ومنها حضور الإيجاز اليومي للرئيس”، بسبب عدم حصوله على تصريح أمني دائم.

وذكرت الصحيفة أن ترامب محبط من أداء كوشنر، خصوصاً في ظل التحقيقات التي تحيط بالمعاملات التجارية لشركة العقارات التابعة لعائلة الأخير، مضيفة إن “الرئيس في اجتماعات الخاصة قال إن كوشنر بات مشكلة يجب التعامل معها”.

يشار إلى أن كيلي تعمد منذ تعينه في منصبه في يوليو العام 2017، تهميش دور الزوجين، ومنعهما من الدخول على الرئيس إلا بموعد مسبق، ما أدى إلى توتر العلاقة بين الطرفين.

إلى ذلك، قال الرئيس الأسبق لوكالة الاستخبارات الأميركية “سي آي إيه” جيمس كلابر إن روسيا تشكل خطراً وجودياً على الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والروس بشكل عام يعلمون محدودية أنظمتنا الصاروخية.