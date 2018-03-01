ترامب يدعو أمير قطر لزيارة واشنطن في أبريل وتميم يرحب

عواصم – وكالات:

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، لزيارة الولايات المتحدة في شهر أبريل المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، إن الشيخ تميم بن حمد، تلقى الدعوة خلال اتصال هاتفي، تلقاه من ترامب، مساء أول من أمس، حيث أعرب عن ترحيبه بها، موضحة أن الاتصال استعرض العلاقات الستراتيجية، وسبل توطيدها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون، خاصة في مكافحة الإرهاب والقضاء على أسبابه ومصادر تمويله، في إطار الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بينهما.

وتبادلا وجهات النظر، بشأن آخر المستجدات الإقليمية والدولية، وذلك في أعقاب محادثات هاتفية مماثلة، أجراها ترامب مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي الأمير محمد بن زايد.

وتأتي الزيارة المرتقبة لأمير قطر، في ظل تقارير عن زيارة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى أميركا في 19 مارس الجاري، حيث ترجح أوساط إعلامية، أن تكون الزيارات المنفصلة المرتقبة تمهيدية، لقمة خليجية أميركية في مايو، ولقاء موسع في كامب ديفيد لحل الأزمة الخليجية.

على صعيد آخر، استقبل الشيخ تميم بن حمد، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنجيلينو ألفانو، أمس، بمكتبه في قصر البحر بالدوحة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، إنه جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، كما تم مناقشة آخر المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية.

وجاء، عقب استقبال رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة، ألفانو، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، وبحث آخر التطورات على الساحتين الاقليمية والدولية.

إلى ذلك، نفت قطر مجددًا مزاعم رباعي المقاطعة لها بدعم الإرهاب، مؤكدة أن دول الرباعي فشلت في تقديم دليل حقيقي على تلك الاتهامات.

وذكرت في بيان، قدمه الوفد الدائم لقطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، ردًا على البيان الذي قدمه الرباعي، إن دول المقاطعة مصرة على مواصلة تسويق المزاعم ضد قطر، وتريد استخدام موضوع الإرهاب لتضليل المجتمع الدولي.