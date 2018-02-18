واشنطن – وكالات: ندد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، بالتحقيقات وبجلسات الاستماع في الكونغرس الأميركي بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية، معتبراً أن موسكو تحقق نجاحاً يفوق “أقصى ما كانت تحلم به” إذا كانت تنوي فعلاً زرع الشقاق داخل الولايات المتحدة.

وكتب ترامب تغريدة على موقع “تويتر”، قال فيها “إنهم يموتون من الضحك في موسكو، استفيقي يا أميركا!”.

وأضاف “اذا كان هدف روسيا هو زرع الشقاق والتشويش وإثارة الفوضى داخل الولايات المتحدة، فمع كل جلسات الاستماع والتحقيقات والكراهيات الحزبية، لقد حققوا نجاحاً يفوق أقصى ما كانوا يحلمون به”.

وكان ترامب اطلق قبيل ذلك تغريدة قال فيها “لم أقل يوماً أن روسيا لم تتدخل في الانتخابات، قلت قد تكون روسيا أو الصين أو بلد آخر أو جماعة، أو قد يكون عبقري يزن 180 كيلوغراماً يجلس في سريره ويلهو بحاسوبه”.

وأوضح أن “الخدعة الروسية هي أن حملة ترامب تواطأت مع روسيا، لم تفعل على الاطلاق!”.

وانتقد مكتب التحقيقات الفيدرالي “أف بي آي” بشأن أسلوب تعامله مع المراهق الذي فتح النار في مدرسة ثانوية بولاية فلوريدا فقتل 17 شخصاً.

وقال “من المحزن أن يغفل مكتب التحقيقات كل الإشارات التي وجهها مطلق النار في مدرسة في فلوريدا، هذا غير مقبول”، متهماً المكتب بأنه “أمضى وقتاً طويلاً جداً في محاولة إثبات تواطؤ روسيا مع حملة ترامب العام 2016”.

وجاءت التغريدة ضمن سلسلة تغريدات أطلقها ترامب بعد اتهام المحقق الخاص روبرت مولر الجمعة الماضي، 13 روسياً بالتورط في مؤامرة تهدف إلى التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية في العام 2016.

وكان ترامب امتنع عن اتهام روسيا بشكل مباشر رغم أن قادة الأجهزة الاستخبارية الأميركية حذروا من أن التدخل الروسي مستمر ومن المرجح أن يطاول انتخابات منتصف الولاية الأميركية.

من جهة أخرى، أكد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أمس، أن ترامب سيلتقى حكام الولايات لبحث مسألة أمن المدارس.

وقال إن “وزارة العدل تدرس علاقة الصحة العقلية بحادث القتل في فلوريدا الأسبوع الماضي”.