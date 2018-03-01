ترامب يفقد مستودع أسراره بعد استقالة مستشارته صاحبة “الأكاذيب البيضاء”

واشنطن – وكالات:

تواصلت سلسلة الاستقالات والإقالات في البيت الأبيض، مع إعلان المستشارة المقربة من الرئيس دونالد ترامب، ومديرة الاتصالات في البيت الابيض، هوب هيكس، استقالتها.

وفي إعلان مفاجئ، قالت هيكس، الأقرب إلى ترامب من خارج أفراد عائلته ومستودع أسراره، “لا أجد الكلام للتعبير بالشكل المناسب عن مدى امتناني للرئيس ترامب”، فيما أفادت تقارير، بأنها أخبرت زملائها باعتقادها بأنها أتمت كل ما تستطيع داخل البيت الأبيض.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، إنه لم يتضح بعد موعد رحيل هيكس من الإدارة الأميركية.

وجاءت الاستقالة، غداة مثول هيكس أمام الكونغرس، في جلسة استماع مغلقة حول قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية، حيث أقرت بأنها اضطرت إلى “أكاذيب بيضاء” أحيانا، غير أنها أكدت أنها لم تكذب في ردها على أسئلة حول التدخل الروسي، بينما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره هاكابي، أن استقالة هيكس غير مرتبطة بمثولها أمام اللجنة.

وأعلن ترامب معلقا على الاستقالة، “هوب رائعة وقامت بعمل ممتاز”، وأضاف “أنها ذكية وحاذقة، هي فعلا شخص ممتاز”، مبديا ثقته بأنه سيعمل معها مجددا في المستقبل.

وانضم جميع أفراد الدائرة المقربة من ترامب إليه في الإشادة بهيكس، حيث كتبت إيفانكا ترامب على تويتر “هيكس تحظى بمودة وإعجاب جميع الذين يعرفونها”، فيما كتبت المستشارة المقربة من الرئيس، كيليان كونواي، “أحبك وسأفتقدك”.

أما ساندرز، فكتبت “لن يكون بوسع أحد ملء الفراغ الذي تتركه هوب هيكس”.

من جهته شدد كبير موظفي البيت الابيض جون كيلي على نضجها، معلنا “خدمت بلادها بكثير من الرقي”.

وورد اسم هيكس، المعروفة بتكتمها تجاه وسائل الإعلام، في واحدة من الفضائح الأخيرة التي هزت البيت الأبيض، مع رحيل روب بورتر أحد مستشاري ترامب، وسط اتهامات وجهتها إليه زوجتاه السابقتان بممارسة عنف جسدي ونفسي بحقهما.

وتساءل العديد من المراقبين عندها وعلى ضوء ارتباط هيكس بعلاقة عاطفية مع بورتر، حول دورها في رد الفعل الأولي للبيت الأبيض الذي أشاد ببورتر، بالرغم من الأفعال الخطيرة التي نسبتها إليه زوجتاه السابقتان

إلى ذلك، أظهر استطلاع للرأي، أجرته وكالة “أسوشيتد برس” الأميركية، ومركز أبحاث الشؤون العامة “إن أو آر سي”، أن 57 في المئة من الأميركيين يعتقدون أن رئيس بلادهم دونالد ترامب عنصري.

ورأى 60 في المئة من المسلمين، و59 في المئة من المهاجرين، و51 في المئة من ذوي الأصول اللاتينية، أنهم يواجهون أوضاعاً مناهضة لهم في المجتمع الأميركي.