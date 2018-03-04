ترامب يقترح إصلاحاً مماثلاً للصين يسمح ببقاء الرئيس مدى الحياة

واشنطن- وكالات:

اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مازحا، استيراد تعديل دستوري صيني يسمح بولاية رئاسية غير محددة.

وقال متحدثا عن نظيره الصيني شي جينبينغ، أثناء عشاء لجمع الاموال للحزب الجمهوري في مقره السكني بولاية فلوريدا، “لقد اصبح الآن رئيسا مدى الحياة، اعتقد انه امر رائع”، وتابع “ربما يجب ان نحاول ذلك يوما ما”.

وقال إن “على الولايات المتحدة أن تتخذ الصين مثالا بالسماح لرئيس البلاد بالبقاء في المنصب مدى الحياة”، إلا أن التصريحات الصادرة بروح من الدعابة، اثارت سخط النائب الديمقراطي رو خانا وغيره على شبكات التواصل الاجتماعي.

على صعيد آخر، قوبل ترامب بترحيب حار من قبل العاملين في مجال الإعلام، في عشاء غريديرون الـ133، حيث يقوم الصحافيون البارزون بواشنطن بانتقاد الرئيس.

ويضم الحدث، الذي يجذب جمهور من نحو 600 شخص، بما في ذلك شخصيات بارزة من قطاع الأعمال والترفيه، صحافيين يرتدون أزياء غريبة تسخر مما يدور في الكونغرس والبيت الأبيض، من خلال مشاهد تمثيلية صاخبة وأغان وخطب.

وقال ترامب، إنه كان يتطلع لحضور الحدث، وبدا أنه استمتع بالعرض وصفق وضحك عند مشاهدته المسرحيات الهزلية.

وسخر من قادة الحزب الديمقراطي المعارض، لكنه لم ينس أعضاء حزبه أيضا حتى نائبه، مايك بنس، الذي حضر الحفل، ووصفه ترامب بأنه “أحد أكثر الرجال استقامة بإمكانك أن تقابله”، في إشارة إلى سياساته المناهضة للمثلية الجنسية.

وانتقد قرار قوات إنفاذ القانون، لعدم التحقيق مع منافسته في الانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون، لاستخدامها خادم بريد إلكتروني خاص عندما كانت وزيرة الخارجية.

وانتقد الرئيس الجمهوري السابق جورج دبليو بوش والاستخبارات، لقرار غزو العراق في العام 2003، موضحا أنه كان “أسوأ قرار” وكان مثل “رمي قالب طوب كبير في عش الدبابير”.