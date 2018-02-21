ترامب ينفي “قبلة المصعد” ويهاجم “واشنطن بوست”

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه لا صحة لما روجته موظفة الاستقبال السابقة ريتشل كروكس، بشأن تقبيلها عنوة داخل مصعد في برج ترامب، معتبرا ما جرى تداوله مجرد “اتهام كاذب جديد”.

ونقل موقع “سكاي نيوز عربية”، أن ترامب غرد على “تويتر” قائلا “امرأة لا أعرفها، وعلى حد علمي لم ألتق بها مطلقا، أخبارها على الصفحة الأولى لصحيفة الأخبار الكاذبة واشنطن بوست وتقول إنني قبلتها، وعلى مدى دقيقتين!، في برج ترامب قبل 12 عاما. لم يحدث ذلك على الإطلاق!”.

وأوضح “من يفعل ذلك في مكان عام بوجود كاميرات أمنية تصور بشكل مباشر”، متسائلا عن سبب “عدم نشر واشنطن بوست رواية عن تلقي النساء أموالا لاختلاق الروايات بشأني”.