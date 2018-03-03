يوسف عبدالكريم الزنكوي

يوسف عبدالكريم الزنكوي

كثيرا ما أتساءل: كيف استشرى الفساد في بلادنا؟ كيف استشرى هذا الفساد حتى وصل إلى العظم، لدرجة أنه حتى موقع «غوغل» خصص موقعا للفساد في الكويت؟ ولماذا لا نقدر على الوقوف في طريق الفساد حتى صرنا نتراجع سنويا على مؤشر مدركات الفساد؟ فقد صدر تقرير عن منظمة الشفافية العالمية، ذكر فيه أن الكويت بنهاية العام 2017 تراجعت بعشر درجات على المستوى العالمي مقارنة بالعام 2016 لتستقر عند مستوى 85. أما على المستوى الخليجي فقد جاءت قبل الأخير بين دولها الست لتسبق البحرين فقط، وهي السنة الثالثة أو الرابعة على التوالي في تراجع الكويت على هذا المؤشر العالمي، فهل يعقل أن الحكومة غير قادرة على الحد من سطوة الفساد والمفسدين؟، وهل يعقل أننا غير قادرين على تطبيق القانون في حق العابثين؟ أم أننا لا نملك قانونا لتطبيقه على الفاسدين؟ وعلى من تقع مسؤولية الحد من الفساد؟ هل هي الحكومة فقط أم يجب أن تشترك معها بقية السلطات التشريعية والقضائية؟ وماذا بشأن دور البيت والمدرسة والشارع والمجتمع ككل؟ هل هي بسبب غياب التربية المنزلية أو المدرسية أو العملية، أم بسبب تجاهل كل هذه المؤسسات المجتمعية معا؟

منذ أن كنا في مرحلة التعليم الابتدائي وحتى الثانوي تعودنا على إنكار الاعتراف بمن أحدث الجلبة والضوضاء في الفصل أثناء الفسحة ما بين الحصتين والتي كانت لا تزيد على الخمس دقائق. فمثلا وبسبب الكبت الذي كانت تمارسه علينا ديكتاتورية إدارة المدرسة بمن فيهم المدرسون أنفسهم على التلاميذ أو الطلبة، كنا نستغل فترة ابتعاد المعلمين عنا في أي مناسبة أو أي فرصة للتعبير عن كم النشاط الحركي الذي بداخلنا، لنفجره على بعضنا بعضاً بالصراخ وبإزعاج الآخرين من الزملاء خلال فترة ما بين الحصص. وما أن تبدأ الحصة التالية ويدخل علينا المدرس حتى يسود صمت رهيب كصمت القبور أو أشد قليلا، ثم يسأل بغضب: «مين الزلمة الزِنِخْ اللي كان يِسَرِّخْ»، ومن دون أن يعرف أغلبنا معنى كلمة «زنخ»، يشير المتسببون بالضوضاء بأصابعهم إلى تلميذ مسكين و»بحاله» ليقولوا وبصوت واحد: «إستاد» هذا .. هذا «إستاد». فينال هذا المسكين ظلما عقوبة الضرب بالمسطرة على يديه من دون ذنب ارتكبه، لتتكرر الحكاية بعد كل حصة ومع كل مدرس.

يبدو أننا تربينا على هذا السلوك منذ نعومة أظفارنا وانتقل معنا وبداخلنا سلوك ارتكاب الأخطاء ثم اتهام الآخرين بارتكابها إلى الحياة العملية، حتى صارت المسألة ممتعة خاصة في ظل غياب مبدأ الثواب والعقاب، حيث تعود الكثير منا على التأخير في الحضور إلى العمل – هذا إذا حضرنا وداومنا بالفعل – ومنا من يغادر البلاد مدعيا المرض ليتبرع الكثيرون من حولنا بمساعدتنا في الحصول على ورقة «المرضية» من أي طبيب في أي عيادة، ليقوم بإنجاز العمل غيرنا. ثم في نهاية كل عام نحن من يحصل على تقدير ممتاز أو توصية استثنائية وزيادة في الراتب وترقية هذا طبعا عدا الحصول على مناصب لا نستحقها. وكثير منا تعود على هدر – هذا إن لم ينهب – المال العام بعشرات الملايين، ثم مغادرة البلاد هربا من السداد أو من تنفيذ العقوبة، هذا طبعا إن لم نتهم آخرين غيرنا بالجريمة لينالوا العقوبة نيابة عنا، لنبقى نحن في مناصبنا بلا حياء وكأننا بريئون براءة الذئب من دم يوسف.

هذا بالضبط ما كنا نمارسه في مدارس طفولتنا وصبانا، ثم صارت عادة متأصلة في سلوكياتنا الحياتية اليومية، لنطبقها في مدارس حياتنا العملية. ثم بعد هذا كله وبدلا من أن نطبق القانون في حق المفسدين، «يدعي» البعض من الكويتيين بأن» الكويتيين ما كانوا هكذا». صحيح .. يبدو وكأننا كنا ملائكة، ثم جاء الوافدون ونقلوا إلينا الفساد، ويبدو كذلك أننا لا نريد التبحر في التاريخ لنستذكر أن بعضنا فاسد من البيضة.

شصاير فينا؟

من رئيس القسم لى حَد الوزير

نادر اللي له نوايا صالحه

ناقة الديرة اتركوها في الهجير

وعقْب حَلْب الديد… قالوا «مالحه»!

أصغر مْوظف… إلى أكبر مدير

منهو ما خلّاها «عِزْبه» لصالحه؟!

«كالحه» هذي الليالي يا عشير

واقرا في القاموس معنى «الكالحه»!!

في أوضح من الشاعر «وضاح»؟؟

إعلامي كويتي