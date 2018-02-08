ترحيل إيكاترينا الروسية من مصر لرقصها شبه عارية

تفاعلت قضية الراقصة الروسية ايكاترينا أندريفا، الشهيرة بـ”جوهرة” المقيمة في مصر، حيث واصلت النيابة التحقيق معها بتهمة التحريض على الفسق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والرقص ببدلة “عارية”، دون ارتداء ملابس داخلية، بما يخالف المواصفات الفنية التي تعمل وفقها الراقصات الشرقيات منذ عشرات السنين
من جهته قال محمد صالح، محامي الراقصة: إن جهاز الأمن الوطني قرر ترحيل “جوهرة” لانها خطر على الأمن الوطني.
وتابع صالح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “العاشرة مساء”، على فضائية “دريم” مساء الأربعاء: إن جوهرة، هي الراقصة الوحيدة في مصر التي دخلت بتصريح عمل، ولديها تصريح من نقابة المهن التمثيلية، ورغم ذلك تقرر ترحيلها.
واشار إلى أن سبب من أسباب ترحيلها إنها ” مش مصاحبة أحد”، لافتا إلى أنها ملتزمة ببدلة الرقص التي اشترطتها وزارة السياحة، لكن هناك صراع كبير بين الراقصات الأجانب تسبب في أزمات لها.
على جانب آخر، حلت الفنانة لوسي ضيفة على برنامج آخر لمناقشة القضية نفسها، موضحة أنها شاهدت الفيديو مع مساعدتها وتساءلت مستنكرة. “فين الهدوم؟”.
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