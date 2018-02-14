ترسية مناقصة على «السفن» بـ 21 مليون دينار

أعلنت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن عن ترسية مناقصة تابعة لوزارة الكهرباء والماء على الشركة بقيمة 20.75 مليون دينار (69.3 مليون دولار).

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن المناقصة خاصة بتنفيذ أعمال الصيانة للمعدات الميكانيكية في محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه (محطة الزور).

وأوضحت الشركة في البيان، أن المناقصة لمدة 5 سنوات، لافتة إلى أن الأرباح التشغيلية الناتجة عن المناقصة سوف يتم إدراجها ضمن البيانات المالية للشركة بداية عام 2018 وحتى عام 2023.