ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام خبر زائف

أوسلو – أ ف ب، د ب أ: أعلن معهد نوبل النرويجي أمس، أنه قدم تقريراً لدى الشرطة بعد تلقيه ترشيحاً مزوراً على ما يبدو يطرح اسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنيل جائزة نوبل للسلام.
وقال مدير معهد نوبل اولاف نيولستاد “لدينا ما يكفي من الأسباب التي تدفعنا للاعتقاد بأن الترشيح الذي وردنا والمتعلق بترامب، مزور”.
وأوضح أنه “فيما يتعلق بترشح الرئيس الأميركي، يمكنني القول إن لدينا سبباً وجيهاً للقول إنه خبر زائف”.
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