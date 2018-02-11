ترقية 416 موظفاً بالأقدمية في “الشؤون”

كتب-فارس العبدان:

أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية سعد الخراز قراراً بالموافقة على ترقية 416 موظفاً وموظفة في الوزارة بـ «الاقدمية» من شاغلي الوظائف العامة من الدرجة الاولى حتى السابعة، وفق اللوائح والنظم المعمول بها.

ولفت الخراز في تصريح صحافي أمس الى أن الموظفين الحاصلين على الترقية سيتم منحهم علاوة واحدة من الدرجة المرقيين إليها إعتباراً من 1 يناير 2018.

وذكر أن الترقيات في “الشؤون” محكومة بمجموعة من الضوابط الموضوعة وفق قانون الخدمة المدنية، بحيث لا يمكن ترقية أي موظف من دون وجه حق لافتا في الوقت ذاته أن كل من ورد اسمه في القرار مستحق للترقية وفق هذه الضوابط وحسب الدرجات المتوافرة من قبل ديوان الخدمة المدنية.