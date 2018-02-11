تركيا تتكبد خسائر فادحة في “غصن الزيتون”

أنقرة – وكالات: أفادت مصادر كردية بأن اشتباكات عنيفة تدور بين مقاتلي “وحدات حماية الشعب” والقوات المشاركة في عملية “غصن الزيتون” من أجل السيطرة على قرية دير صوان في منطقة عفرين شمال سورية.

وأكدت المصادر أن القوات التركية والمسلحين السوريين الموالين لها تتكبد خسائر ملموسة جراء المواجهات التي تشهدها القرية الواقعة في ريف عفرين الشمال الشرقي، مضيفة إن القصف المدفعي والصاروخي العنيف مستمر من قبل قوات “غصن الزيتون” على تلك القرية وكذلك قرية عرب ويران.

وأعلنت رئاسة الأركان التركية في بيان، أمس، عن تحييد 86 “إرهابياً” وتدمير 19 هدفاً، خلال الساعات الـ24 الماضية، لتصل بذلك حصيلة “الإرهابيين المحيدين إلى 1266 شخصاً.

من جانبهم، سجل نشطاء معارضون من “المرصد السوري لحقوق الإنسان” تفاقم حدة القتال بين الطرفين بعد تحطم مروحية تركية في المنطقة أعلنت أنقرة أنه نتج عن عطل فني لكن المصادر الكردية تصر على أنها أسقطت.

وذكر النشطاء أن المواجهات العنيفة تتواصل على محاور في ريفي عفرين الشمالي والجنوب الغربي، بالتزامن مع اندلاع اشتباكات شرسة على أكثر من محور في منطقة كده ناحية راجو غرب المدينة، وكذلك في منطقتي حمام ودير بلوط جنوب غربي عفرين، وفي منطقة شيخ خورز بناحية بلبلة شمالا.

وارتفعت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الكردية منذ انطلاق العملية إلى 148 مقاتلاً، بينما خسرت قوات “غصن الزيتون” 185 عنصراً.

إلى ذلك، وثق النشطاء مقتل أربعة مواطنين على الأقل خلال الساعات الـ24 الماضية، أحدهم في قرية عرب ويران والآخرين في ناحية الشيخ حديد، لتصل بذلك حصيلة القتلى المدنيين منذ بداية العملية إلى 74 شخصا على الأقل، بينهم 21 طفلا و13 امرأة.