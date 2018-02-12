تركيا تحذر من تدهور العلاقات مع واشنطن

اسطنبول – وكالات: حذرت أنقرة أمس، واشنطن من أن العلاقات بين البلدين، العضوين في حلف شمال الأطلسي، بلغت “مرحلة حرجة” يتوجب التعامل معها، وذلك قبل أيام من محادثات مرتقبة مع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إن “علاقاتنا وصلت إلى مرحلة حرجة، إما أن يتم إصلاحها أو أن تنهار بالكامل”.

وأشار إلى أن المحادثات مع تيلرسون ستتطرق إلى إعادة بناء “الثقة التي دمرت”، متهماً واشنطن بارتكاب “أخطاء جسيمة” في ما يتعلق بغولن ووحدات حماية الشعب الكردية.

وأوضح أن “الولايات المتحدة هي السبب في فقدان الثقة بينا، لأن تركيا لا تخطئ بحق أي من حلفائها أو أصدقائها ولا بحق أي دولة، إلا أننا رأينا أخطاء جسيمة قامت بها حليفتنا الولايات المتحدة في مسائل مثل منظمة فتح الله غولن الإرهابية وغيرها، كما أنها لم تفِ بوعودها لنا”.

وأضاف “لدينا توقعات واضحة أعربنا عنها مراراً … لا نريد وعوداً، نريد أن يتم اتخاذ خطوات ملموسة”.

وأشار إلى الأهمية التي تحملها زيارة تيلرسون خصوصاً أنها جاءت بعد زيارة مستشار الأمن القومي الأميركي ماك ماستر، وقال إن “الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيستقبل تيلرسون مساء الخميس، فيما سألتقيه يوم الجمعة”.

على صعيد آخر، قال جاويش أوغلو، إن أنقرة مصممة على تعزيز الشراكة الستراتيجية مع الاتحاد الإفريقي.

وأشار في المؤتمر الصحافي المشترك أمس، عقب مؤتمر المراجعة الوزاري التركي – الإفريقي الثاني، الذي تستضيفه إسطنبول، إلى إجراء محادثات مثمرة خلال المؤتمر، حيث جرت الموافقة على “تقرير التطبيق المشترك”.

وأكد أن تركيا ترغب في الارتقاء أكثر بعلاقاتها مع الجانب الإفريقي، وترى نفس الموقف لدى الأشقاء الأفارقة.