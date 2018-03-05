تركيا تطلب من ألمانيا تسليمها صالح مسلم

أنقرة – الأناضول، د ب أ:

طلبت تركيا من ألمانيا، اعتقال القيادي الكردي السوري صالح مسلم وتسلمه لها.

وذكرت مصادر ديبلوماسية تركية، أمس، أنه تم إرسال مذكرة اعتقال موقتة صادرة عن محكمة تركية بحق صالح، إلى المسؤولين الألمان الجمعة الماضي، لكونه أحد المشتبه بهم بالوقوف وراء هجوم إرهابي وقع في 2016 بالقرب من محطة قطارات وسط أنقرة، ما أسفر عن مقتل 36 شخصاً وجرح 349 آخرين.

وشارك مسلم، الرئيس السابق لحزب “الاتحاد الديمقراطي” (الكردي السوري)، في تظاهرة موالية للأكراد في برلين السبت الماضي، حيث احتج المتظاهرون ضد العملية التركية العسكرية الراهنة في عفرين شمال غربي سورية.