تركيا تطلق سراح رئيسة سابقة لحزب مؤيد للأكراد

أنقرة – أ ف ب: أطلقت تركيا أمس، سراح سربيل كمال باي الرئيسة المشاركة السابقة لحزب “الشعوب الديمقراطي”، المؤيد للأكراد، التي اعتقلت في 13 فبراير الجاري، بعد انتقادها العملية العسكرية للجيش التركي في شمال سورية.

وذكر الحزب على صفحته بموقع “تويتر”، إنه “تم إطلاق سراح رئيستنا المشاركة السابقة سربيل كمال باي، الدفاع عن السلام ليس جريمة، بل هو واجب وعمل مشرف!”.

ورغم إطلاق سراحها، لا تزال كمال باي تواجه تهماً وأبقيت تحت المراقبة القضائية، ويتعين عليها المثول أمام السلطات بشكل دوري، ولا يمكنها مغادرة البلاد.

وتولت كمال باي الرئاسة المشتركة لحزب “الشعوب الديمقراطي” في مايو العام 2017، خلفاً للرئيسة السابقة فيغان يوكسيكداغ، بعد اعتقال الأخيرة في فبراير نفس العام.

وخلال مؤتمر للحزب في 11 فبراير الجاري، تولت بروين بولدان المهمة خلفاً لكمال باي.

وتعرض حزب “الشعوب الديمقراطي” صاحب ثالث أكبر كتلة في البرلمان التركي لعمليات اعتقال طالت قادته وناشطيه لاتهامهم بدعم المقاتلين الأتراك، وهو ما ينفيه الحزب باستمرار.