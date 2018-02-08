تركيا تعاقب برلمانيات كرديات أضربن عن الطعام لأجل عفرين

أنقرة – وكالات: فرضت الحكومة التركية عقوبات تأديبية تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر على برلمانيات كرديات أضربن عن الطعام لثلاثة أيام، احتجاجاً على العملية العسكرية القائمة في عفرين السورية.

وأضرب 22 من النشطاء الأكراد غالبيتهم سياسيون معتقلون عن الطعام لمدة ثلاثة أيام في 24 و25 من يناير الماضي.

وكان من بين المضربين عن الطعام النائبات سلمى إرماق وشاغلار دميرال وجولسر يلدرم وبورجو أوزكان شاليك ونائب رئيس حزب “الشعوب الديمقراطي” آيسل توغلوك، ضمن 22 إمرأة كردية أضربن عن الطعام وتعرضن لعقوبات تأديبية.

وبدأت وزارة العدل تحقيقات مع المعتقلات اللائي شرعن في الإضراب عن الطعام ورفضن استلام حصص الطعام المقدمة لهن.