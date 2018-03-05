تركيا تعتقل أربعة عراقيين خططوا لهجوم على السفارة الأميركية

أنقرة – وكالات:

أوقفت السلطات التركية أمس، أربعة عراقيين خططوا لمهاجمة السفارة الأميركية في أنقرة.

وأفادت أنباء صحافية بأن المشتبه بهم أوقفوا في مدينة شمشون على البحر الاسود (شمال) خلال عملية مداهمة إثر إعلان إنذار أمني في السفارة الأميركية.

وجاءت الاعتقالات بعد أن أعلن مكتب حاكم أنقرة في وقت متأخر أول من أمس، أنه تم اتخاذ إجراءات أمنية مكثفة في العاصمة بناء على معلومات استخباراتية كشفت عن إمكانية ارتكاب “أعمال إرهابية” تستهدف السفارة والمناطق التي يتواجد فيها مواطنون أميركيون.

وأوضح أنه تلقى معلومات استخباراتية من مصادر أميركية بشأن تهديدات إرهابية محتملة.

وفي وقت سابق، أعلنت السفارة الأميركية في أنقرة أنها أغلقت أبوابها على خلفية “تهديد أمني”.

وأضافت إنها ستعلن إعادة فتحها مجدداً “عندما تستأنف أنشطتها”، من دون أن تكشف عن طبيعة التهديدات الأمنية التي استدعت وقف عملها.

ووجهت المواطنين الأميركيين في أنقرة إلى تجنب التجمعات ومبنى السفارة واتخاذ الحيطة والحذر عند التواجد في المزارات السياحية والمراكز التجارية وغيرها من الأماكن المزدحمة.

من جهة أخرى، ألقت قوات الأمن التركية القبض على 12 من بين 20 شخصاً يشتبه بانتمائهم لتنظيم “داعش” ، صدرت بحقهم أوامر توقيف من قبل النيابة العامة في أنقرة.

وذكرت الشرطة التركية في بيان، أن فرق من شعبة مكافحة الإرهاب، ألقت القبض على 12 من المشبه بهم، كلهم أجانب خلال عملية أمنية.