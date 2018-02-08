تركيا تمدد مهمة قواتها البحرية في خليج عدن

أنقرة – الأناضول: قرر البرلمان التركي تمديد مهمة القوات البحرية التركية في خليج عدن والمياه الإقليمية الصومالية وبحر العرب والمناطق المجاورة، لمدة عام إضافي، اعتبارا من العاشر من فبراير الجاري.
وأقرت الجمعية العامة للبرلمان التركي أول من أمس، مذكرة تقدمت بها الحكومة بشأن التمديد، جاء فيها أن عناصر البحرية التركية تقوم بمهام تهدف إلى سلامة السفن التي ترفع العلم التركي والسفن التجارية المرتبطة بالبلا التي تمر من المناطق المذكورة.
وأشارت المذكرة إلى أن العناصر يشاركون بفعالية في العمليات المشتركة التي يقوم بها المجتمع الدولي، لمكافحة القرصنة وعمليات السطو المسلح، والمساهمة في مكافحة الإرهاب بالبحر، في إطار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
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