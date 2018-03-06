تركيا ستبني مخيمات للنازحين في شمال سورية

أنقرة – أ ف ب: بدأت تركيا الاستعدادات لبناء مخيمات يمكنها استيعاب حتى 170 ألف نازح في شمال سورية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أكسوي أمس، إن الهلال الاحمر التركي ووكالة إدارة حالات الطوارئ باشرا الاستعدادات لبناء مخيمات يمكنها استيعاب 170 الف شخص في إدلب (شمال غرب سورية) وفي المنطقة التي تسيطر عليها تركيا والفصائل السورية المعارضة المؤيدة لها في شمال البلاد.