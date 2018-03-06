تركيا ستبني مخيمات للنازحين في شمال سورية

أنقرة – أ ف ب: بدأت تركيا الاستعدادات لبناء مخيمات يمكنها استيعاب حتى 170 ألف نازح في شمال سورية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أكسوي أمس، إن الهلال الاحمر التركي ووكالة إدارة حالات الطوارئ باشرا الاستعدادات لبناء مخيمات يمكنها استيعاب 170 الف شخص في إدلب (شمال غرب سورية) وفي المنطقة التي تسيطر عليها تركيا والفصائل السورية المعارضة المؤيدة لها في شمال البلاد.
• التحالف دفع بقوة عسكرية كبيرة إلى حرض وأكد الدقة في ضرب الأهداف الحوثية عدن –
عواصم – وكالات: أكد نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، إن بلاده ستنسحب من الاتفاق ا
لندن – وكالات: في ظاهرة لم يألفها اللندنيون لدى زيارات أهم زعماء العالم لعاصمته
*نحن لا نملك أفضل سجل في حقوق الإنسان لكننا نتحسن وأحرزنا تقدما كبيرا في وقت قصير *ف
أوضحت سفارة المملكة العربية السعودية لدى تركيا، تصريح ولي العهد السعودي الأمير مح