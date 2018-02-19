تسجيل بلاغات التغيب إلى 60 يوماً

كتب – فارس العبدان:

توفيرا للحماية القانونية للعامل والمحافظة على حقوقه، اعتمدت الهيئة العامة للقوى العاملة آلية جديدة لتسجيل بلاغات التغيب تقلص المدة إلى 60 يوما بدلا من 90 وتطبق وفق مراحل بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

أعلن ذلك مدير إدارة علاقات العمل بالهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله المري، أمس، في مؤتمر صحافي، لإطلاق الخدمات الالكترونية المقدمة للعامل وصاحب العمل بشأن الشكاوى وبلاغات التغيب.

وقال المري إن العامل “يبلغ خلال الثلاثين يوما الاولى عبر رسالة على الهاتف “sms” بوجود بلاغ بحقه ويراجع الإدارة، وتقوم فرق التفتيش بالتنسيق مع الإدارة بزيارة متكررة للموقع للتأكد من جدية البلاغ”، مضيفا ان المرحلة الثانية التي تصل من 31 إلى 60 يوما يجري فيها ارسال رسالة ثانية للعامل بوجود بلاغ تغيب ويحق له خلالها إجراء إلغاء نهائي للسفر قبل أن يحال إلى “الداخلية”.

واوضح انه يحق للعامل خلال هذه المرحلة رفع شكوى المستحقات المالية وجواز السفر وبعد مرور الـ 60 يوما يحول إلى “الداخلية” مع الإبقاء على خاصية التأكد من عدم كيدية البلاغ، وفي حال ثبت الكيدية يلغى البلاغ بغض النظر عن المدة الزمنية، مشيرا إلى أن تقليص فترة السماح يصب في مصلحة العامل لكونه يقنن عمليات الابتزاز الحاصلة في بعض البلاغات.