تسرب نفطي خارج المياه الاقليمية وبقعة التلوث وصلت شواطئ الكويت

في موازاة مناقشة مجلس الأمة امس تقريرا عن التلوث البيئي ونفوق الاسماك، كشفت جماعة الخط الأخضر البيئية عن ظهور بقعة زيت جديدة جنوب البلاد وصلت إلى بعض الشواطئ ولوثتها، قبل ان تعلن الهيئة العامة للبيئة عن تلقيها صباح أمس بلاغا بشأن حصول تسرب نفطي في المنطقة الجنوبية خارج المياه الإقليمية الكويتية واستنفار جميع الجهات المعنية بخطة الدولة لمكافحة التلوث النفطي.

وذكرت الهيئة العامة للبيئة ان “البلاغ ورد من القطاع النفطي وهذا أمر يقدر لهم، حيث ورد مبكرا ما سمح باستنفار الجهات المعنية رغم انه خارج الكويت”، مبينة ان “النتائج الأولية لمتابعة التسرب مع المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية والقطاع النفطي تظهر ان التسرب محدود”.

من جهتها، حملت جماعة الخط الأخضر عبر حسابها على موقع “تويتر”: “الحكومة مسؤولية تكرار العبث بالبيئة البحرية”، داعية أعضاء مجلس الأمة إلى “اتخاذ موقف وطني جاد لحماية البيئة وصحة المجتمع من التلوث”.

وتوالى العام الماضي ظهور بقع نفطية عدة على الشواطئ الكويتية خصوصا الجنوبية منها وقد وصلت الى شاطئ المسيلة وشواطئ العاصمة الكويتية، من دون ان تعلن هيئة البيئة رسميا اسماء الشركات والجهات المتورطة في تلويث البيئة البحرية.