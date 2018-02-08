تسعة ملايين دولار لجاكوزي ومسبح وسونا بمرقد ديني

تطفو على السطح بين الفينة والأخرى عمليات نصب واحتيال وفساد ونهب الأموال العامة بإيران، لكن لم يخطر على بال أحد أن يطال الفساد الأضرحة والمراقد الدينية التي يقدم النظام الإيراني نفسه حامي قدسيتها.

وكشف موقع “العربية. نت” الالكتروني، عن تصريحات لعضو “تكتل الأمل” الموالي للرئيس الإيراني حسن روحاني في البرلمان قاسم ميرزايي، كشف فيها عن إنشاء جاكوزي وسونا ومسبح في سرداب لضريح شخصية دينية شمال طهران، أثارت ضجة كبيرة.

وفي خضم نقده لطريقة منح المساعدات لبلدية طهران، كشف ميرزايي أنه “تم إنشاء سونا ومسبح وجاكوزي في سرداب أحد الأضرحة بنحو تسعة ملايين دلار.

ونقل موقع “خبر آنلاين”، عنه، القول “ثمة غموض جاد حول المصادر المالية والمساعدات المخصصة للمؤسسات الدينية والمساجد والجماعات المذهبية والمشاريع المتعلقة بها”، مستنداً إلى تقرير عمدة طهران الحالي، محمد علي نجفي، حول صرف ميزانية بلدية العاصمة في الدورة السابقة خارج الأطر والمبادئ المعتمدة لإقامة الطقوس المذهبية والحسينيات.

ويأتي هذا الكشف بينما تشهد مدن إيرانية مختلفة مظاهرات واحتجاجات ضد الظروف المعيشية الصعبة والفساد الاقتصادي والمالي والسياسي في مؤسسات النظام.