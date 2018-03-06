تشارك برعاية رئيسية في مؤتمر أطباء الأسرة في الشرق الأوسط

أعلنت زين عن رعايتها لـ «المؤتمر الدولي الخامس لأطباء الأسرة في منطقة الشرق الأوسط»، والذي أقيم في الفترة من 1 إلى 3 مارس الجاري في فندق جميرا شاطئ المسيلة الكويت تحت رعاية معالي وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح وحضور الأمين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية (كيمز) د.إبراهيم هادي.

أوضحت الشركة أنها شاركت في افتتاح المؤتمر الذي شهد حضور رئيس اللجنة العليا للمؤتمر د.هدى الدويسان، بالإضافة إلى عدد كبير من الأطباء والمتخصصين المحليين والعالميين في مجالات طب العائلة، حيث أتت رعاية زين تحت مظلّة استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة اتجاه دعم المنظومة الصحيّة في الكويت، ولدعم الجهود التي تُسهم في تطوير قطاع الصحّة الكويتي.

وبينت زين أن المؤتمر هدف إلى بحث ومناقشة آخر المستجدات وما توصل إليه عالم الطب في مجال طب العائلة، وأشاد بضرورة تطبيق مبادئ طب العائلة بجودة عالية، وضرورة تحويل وتطوير العيادات الى عيادات العائلة المثالية، وزيادة نسبة أطباء العائلة في دول المنطقة، كما أكد على أهمية إدخال برنامج طب العائلة ضمن مناهج طلبة الطب بجامعة الكويت بصورة مكثفة، مما أكسب المؤتمر فرصة ثمينة لتبادل الخبرات ومُناقشة آخر التطورات التي وصل إليها الطب حول العالم.