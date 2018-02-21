تشديد عراقي – لبناني على التنسيق الأمني لمواجهة الإرهاب وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية

بيروت – “السياسة”:

بدأ رئيس الجمهورية ميشال عون، على رأس وفد وزاري رفيع، زيارة رسمية لأرمينيا تستمر يومين، يسعى من خلالها لتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها.

وكان عون أكد بعد لقائه رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، في ختام زيارته العراق، أمس، أن “لبنان مرّ بتجارب قاسية، إلا أننا نجحنا في تجاوزها بعد التفاهم على حفظ الكيان والدفاع عن الوطن على رغم الخلافات السياسية، ونأمل أن يتجاوز الشعب العراقي الشقيق الصعوبات وينطلق من جديد لبناء دولته”.

بدوره، أكد الجبوري أن “بين العراق ولبنان تشابها من حيث نوعية التحديات التي يواجهانها، مثل التنظيمات الإرهابية وتجربتهما في مكافحتها”، منوها بسعي البلدين إلى ترسيخ مبادئ التعايش السلمي ومنح الحقوق لجميع المكونات والأقليات ضمن مبدأ المواطنة والعدالة والمساواة، مشدداً على أهمية مساهمة لبنان في مرحلة إعادة إعمار العراق وتوسيع آفاق التعاون الثنائي على المستوى الاقتصادي والتنموي والتبادل التجاري.

وتم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة تسهيل إجراءات منح سمات الدخول بين البلدين، لما في ذلك من انعكاس ايجابي على تنمية اقتصادهما، وتفعيل لقطاع السياحة والطيران فيهما. وجرى التفاهم من جهة أخرى، على التنسيق في مجال مكافحة الإرهاب وملاحقة عصابات تنظيم “داعش” المجرمة، والسعي المشترك لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأكد الجبوري دعم التضامن العربي وتنسيق المواقف حيال القضايا العربية وتطوير التعاون البرلماني، عبر تأسيس لجان صداقة لتعزيز الدور الرقابي والتشريعي وتبادل الخبرات والتجارب.

كما تم التطرق إلى كيفية مواجهة لبنان والعراق الإرهاب وضرورة العمل على سد أي منفذ يمكن أن يستعمله الإرهابيون من جديد سياسياً واجتماعياً وأمنياً، حيث شدد الرئيس عون الذي التقى عدداً من المسؤولين العراقيين، على “أهمية الحوار والتفاهم، وعلى الإرادة الوطنية التي، متى توفرت، تزول الكثير من الصعوبات”.

والتقى على هامش الزيارة، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، نظيره العراقي قاسم الأعرجي، حيث جرى البحث في التنسيق الأمني بين البلدين، إضافةً إلى عدد من القضايا الأمنية المشتركة.

وفي السياق، عقد اجتماع بين الجانبين العراقي واللبناني، لمتابعة أموال مجمدة للبنانيين مستثمرين وشركات في العراق تعود إلى القرن الماضي في عهد النظام السابق.