تشغيل مصفاة نغي سون في فيتنام غداً

هانوي – رويترز: قالت مجموعة فيتنام للنفط والغاز «بتروفيتنام» الشركة الام لمصفاة نغي سون أمس ان المصفاة ستكون جاهزة للتشغيل اعتبارا من يوم غد الاربعاء.

والمصفاة البالغة تكلفتها تسعة مليارات دولار مملوكة لوحدة تابعة لمؤسسة البترول الكويتية وشركتي ايديميتسو كوسان وميتسوي كيميكالز اليابانيتين وهي تهدف لمساعدة فيتنام على سد العجز في منتجات النفط المكررة.

وكان تشغيل مصفاة نغي سون الموجودة في اقليم تان هوا جنوبي العاصمة هانوي تأجل في السابق. لكن من المتوقع الان أن تبدأ في انتاج منتجات تجارية اعتبارا من أبريل ومن المقرر أن تنتج بنزين 95 ووقود الديزل بداية من مايو حسبما ذكرت بتروفيتنام.

ومن المقرر أن تعالج نغي سون النفط الكويتي الخام لانتاج غاز البترول المسال والبنزين والديزل والكيروسين ووقود الطائرات للسوق المحلية بشكل أساسي.

وتمتلك كل من شركة بترول الكويت العالمية وايديميتسو كوسان 35٫1 في المئة بينما تستحوذ بتروفيتنام على حصة نسبتها 25٫1 في المئة وميتسوي كيميكالز على 4٫7 بالمئة.