قدم عازف البيانو الكوري سيونغ – جين تشو الحائز على الميدالية الذهبية في مسابقة شوبان الدولية للبيانو، أمسيتين ساحرتين في أبوظبي، ضمن الفقرة قبل الأخيرة من برنامج “موسيقى أبوظبي الكلاسيكية”، في مركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي ومنتجع قصر السراب في قلب صحراء الربع الخالي.

واعتلى تشو خشبة مسرح مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي، ليقدم للجمهور سوناتا البيانو رقم 8 على سلم “دو” مينور، وسوناتا البيانو رقم 30 قبل أن يعزف مقطوعة “إيماج بوك 2” لديبيوسي، وسوناتا البيانو رقم 3 لشوبان. وفي أمسيته الثانية، حل تشو ضيفاً في في منتجع قصر السراب ليقدم عرضه الثاني الذي تجلى فيه شغفه الموسيقي بمجموعة متنوعة من ألحان البيانو الكلاسيكية.

ويقدم مسرح دونيتسك للأوبرا والباليه الذي يتخذ من أوكرانيا مقراً له عرضاً ختامياً مميزاً لموسم “موسيقى أبوظبي الكلاسيكية” يشارك فيه راقصا الباليه المنفردان من مسرح بولشوي الشهير، إيفان فاسيلييف وإيكاترينا كريسيانوفا، بالإضافة إلى أول راقصة باليه إماراتية عليا النيادي.

ويعد المهرجان جمهوره بعرض ختامي غير مسبوق، حيث عمل مصمم الرقص الأسطوري يوري جريجوروفويتش على تصميم رقصات هذا العرض، لتصور مشاهد من بعض أشهر عروض الباليه الكلاسيكية، التي تؤديها فرقة باليه البولشوي الشهيرة. ويقام الحفل الختامي في قصر الإمارات في 20 أبريل 2018.