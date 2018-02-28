طلال السعيد

غرد عضو مجلس الامة والمتهم في قضية اقتحام المجلس د جمعان الحربش بتصريح خطير يقول فيه: بجلسة 18 فبراير- ويقصد في المحكمة- رأينا رجال الشرطة يبكون فرحا عند سماعهم قرار المحكمة بوقف نفاذ الحكم لحين الفصل بالتمييز!

هذا الموضوع اذا كان صحيحا فهو في غاية الخطورة فهل يقصد التشكيك في ولاء رجال الامن الذين يفترض فيهم تطبيق القانون بعيدا عن التعاطف او البكاء فرحا او حتى حزنا فالولاء للجهة التي يمثلونها وليس لأشخاص او صفات المتهمين ففي ذلك نسف للمنظومة الأمنية على اعتبار انها مخترقة في هذه الحال ويجب ان يعاد النظر في تلك المنظومة من جديد بعيدا عن المحاباة والمجاملات والترضيات وتوزيع الحصص على الأعضاء اثناء التسجيل والقبول فيصبح ولاء الفرد منهم ليس للمؤسسة الأمنية انما للشخص الذي توسط له في الدخول او قُبل مجاملة له لدرجة جعلته يبكي فرحا او تعاطفاً بعد صدور حكم المحكمة بوقف تنفيذ الحكم.

أما اذا كان الموضوع غير صحيح فمطلوب من الجهات المختصة ملاحقته واثبات العكس لكي تبعد شبهة التعاطف عن رجالها فيطمئن المواطن العادي البسيط الذي لاحول له ولا طول بأن هناك عينا ساهرة تحمية ولاؤها للوطن وليس لأشخاص او احزاب او مسميات او عناوين اخرى فاختراق اجهزة الامن والإخلال والتشكيك بالمنظومة الأمنية ليس بالأمر السهل نهائيا بل يحظر الخوض به جهارا نهارا الا ان يكون القصد منه الضرب برجال الامن وبولائهم لزعزعة الثقة وزرع الفتنة او ان الموضوع اكبر بكثير ممايعتقده البعض فحين تكون السلطات مخترقةوالخلل واضح فيها ومعلن و يطرح بتعمد على رؤوس الأشهاد لكي تعود الامور لنفس مربع “عدوا رجالكم ونعد رجالنا” على أساس ان هؤلاء هم رجالهم في وزارة الداخلية ولَم يحضروا للمحكمة لتطبيق القانون او حفظ الامن وفرض هيبة الدولة إنما جاؤوا لمؤازرة المتهمين ولكن بلباسهم الرسمي وتلك الطامة الكبرى.

الموضوع في غاية الخطورة ويجب ألا يمر مرور الكرام ولايجب السكوت عليه فالتصريح جاء بتغريدة صحيحة على حساب العضو وهو مسؤول عنها وليس صحيحا انها جاءت عفوية اومن غير قصد فهو يتشكّر من رجال الامن الذين بكوا فرحا بعد إطلاق سراحه ويشيد بموقفهم وهذه الاشادة تعتبر ادانة واتهاما خطيرا لهم بعدم الحيادية التي يجب ان يظهر بها رجل الامن لذلك لابد من التحقيق بما صرح به عضو مجلس الامة عاجلا ليس اجلا! ولو ان كل رجل أمن تعاطف مع متهم وترك عمله وتفرغ للبكاء عند إطلاق سراحه لاصبحت وزارة الداخلية وزارة أشخاص مخترقة وولاء رجل الامن ليس لوظيفته بل لأشخاص يفترض به حراستهم كمتهمين فهل تتحرك الداخلية حسب مايمليه عليها الواجب أم يمر هذا التصريح الخطير الذي لايفرق بين الخلاف مع الوطن والخلاف مع الحكومة مرور الكرام؟ …زين