تصميم مبنى ركاب “الجزيرة” مرشح للفوز بجائزة “مشاريع النقل”

أعلنت شركة “طيران الجزيرة” – أول ناقل جوي من القطاع الخاص في الكويت والشرق الأوسط – عن ترشيح تصميم مبنى ركاب طيران الجزيرة الجديد للفوز بجائزة “مشاريع النقل المستقبلية” في نسختها الثانية، والتي تمنحها لجنة تقييم دليل أخبار المعمار العالمي “وان” World Architecture News: WAN، وقام المكتب العربي للاستشارات الهندسية (Pace) – الاستشاري المحلي المخصص في المنطقة – بالتصميم الكامل لمشروع مبنى ركاب طيران الجزيرة الجديد، كما يقوم حاليا بإدارة المشروع، إضافة إلى أعمال الإشراف على التنفيذ، وترفع الكويت أعلام الريادة بين أكبر المصممين في الوطن العربي حيث أن تصميم محطة طيران الجزيرة الجديدة هو التصميم الوحيد الذي تم ترشيحه من قبل “وان” من بين كافة المشاريع المقدمة من جميع الدول العربية.

تم تقييم التصاميم من قبل لجنة تضم النخبة من كبار الاستشاريين والخبراء في مجال الهندسة المعمارية لمشاريع النقل والبنى التحتية، والتي قامت بدورها بدراسة وتصنيف المشاركات بناءاً على عدد من المعايير منها الأصالة، الابتكار، الوظيفية، الرؤية والمفهوم والفكر التقدمي، فضلا عن تطبيق الحلول الذكية والتغلب على التحديات الرئيسية.

وقالت “طيران الجزيرة” أن المشروع– الذي يعد واحد من أهم مشاريع البنية التحتية قيد الإنشاء حاليا في الكويت – يهدف إلى رفع القدرة الاستيعابية لحركة الطيران في البلاد والتخفيف من الازدحام الحالي في مطار الكويت الدولي، كذلك إلى تلبية المتطلبات المستقبلية للمسافرين في الكويت لسنوات عديدة قادمة، حيث يتوقع تشغيل المبنى وافتتاحه في مارس 2018 عقب مراحل الاختبار ، وذلك لاستقبال موسم السفر الشتوي. ويضم المشروع بين جنباته محطة للطيران المدني، وموقف للسيارات، ومكاتب إدارية، إضافة إلى عدد من المحلات والمطاعم، وستحول المحطة الجديدة 2.2 مليون راكب سنويا من المطار المزدحم بمجرد افتتاحه، مما سيزيد الى اكثر من 4.0 مليون مسافر سنويا خلال السنوات القليلة المقبلة.