دمشق – وكالات: عقد مجلس الامن، مساء أوس، جلسة يصوت خلالها على مشروع قرار يطالب بوقف لاطلاق النار في سورية لـ30 يوما، لافساح المجال امام وصول المساعدات الانسانية واجلاء المرضى والمصابين، فيما واصلت قوات النظام قصف الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق لليوم الخامس على التوالي في تصعيد أودى بحياة 368 مدنياً.

وذكرت البعثة السويدية في الأمم المتحدة أن ستوكهولم والكويت اللتين أعدتا مشروع القرار طالبتا بأن يتم التصويت “بأسرع ما يمكن”.

وستدعم واشنطن مشروع القرار، الذي يطالب برفع فوري للحصار عن الغوطة الشرقية ومناطق أخرى، وفق ما قالت سفيرتها لدى الأمم المتحدة.

ولارضاء روسيا، تم تعديل النص بعد مفاوضات شاقة ليتضمن أن وقف اطلاق النار لا يشمل تنظيمي “داعش” و”القاعدة”.

وأعلنت روسيا أن مقاتلين معارضين في الغوطة الشرقية رفضوا قبل أيام عرضا روسيا لانسحاب آمن، معتبرة انهم يستخدمون مدنيين هناك دروعا بشرية.

وأضافت إنها مستعدة للنظر في مشروع قرار لمجلس الامن يدعو لوقف لإطلاق النار لثلاثين يومين في سورية، ما دام ذلك لا يشمل تنظيم “داعش” و”جبهة النصرة” الفرع السوري السابق لـ”القاعدة”.

من جانبه، عبر المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا عن أمله في أن يوافق مجلس الأمن الدولي على قرار ينهي العنف بالغوطة، مؤكداً أن هذه المهمة ستكون صعبة.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، مقتل 19 مدنياً جراء القصف على الغوطة الشرقية، حيث قتل 15 مدنياً، بينهم أربعة أطفال، جراء عشرات القذائف الصاروخية التي استهدفت مدينة دوما، وأربعة أشخاص في قرية افتريس نتيجة الغارات، فيما أصيب نحو 120 شخصا بجروح في مدن وبلدات أخرى.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، إن “الطائرات الحربية الروسية تستهدف أيضاً الغوطة الشرقية”.

وكانت الطائرات الحربية غابت عن أجواء الغوطة الشرقية الممطرة طوال الليل وحتى الصباح، لتعاود القصف ظهر أمس.

وفي مدينة دوما، قال شاهد عيان انه رأى متطوعين من الدفاع المدني يخرجون نساء جريحات من تحت الأنقاض، وأثناء انهماكهم بانقاذ امرأة، استهدف القصف الجوي المنطقة، وتمكنوا من اخراجها لاحقاً لكنها كانت فارقت الحياة.

وشاهد آخر في مستشفى في دوما جثثاً، بينها جثتان لطفلين مجهولي الهوية وقد لفتا بكفن أبيض، وعلى طول الطريق المؤدي الى المستشفى من الممكن رؤية بقع الدماء المنتشرة في كل مكان.

وكان بعض السكان خرجوا أمس، لتفقد منازلهم ومتاجرهم أو لشراء الحاجيات مستغلين غياب القصف الجوي، لكن عشرات القذائف أجبرتهم على العودة إلى مخابئهم.

وفي دوما، خرج طفل لبيع الولاعات لتأمين بعض المال قبل أن يتجدد القصف ويلوذ بالفرار.

وفي مدينة حمورية، تجمع بعض السكان أمام متجر وحيد فتح أبوابه لبيع المواد الغذائية إلى أن سقطت قذائف عند أطراف الشارع، فانفض الجمع سريعاً.

ويفاقم التصعيد من معاناة المدنيين والكوادر الطبية التي تعمل بامكانات محدودة نتيجة الحصار المحكم منذ 2013 ويتوافد إليها مئات الجرحى يومياً.

وأثارت حملة القصف احتجاجات دولية، وعلت اصوات مطالبة بوقف العنف، حيث دانت واشنطن هجمات النظام السوري وروسيا، ووصفت ألمانيا ما يحصل بأنها “مجازر قتل الأطفال وتدمير المستشفيات”، وطالبت فرنسا بهدنة في أسرع وقت، كما دعت الرياض النظام إلى “وقف العنف”، فيما دانت قطر “المجازر” وطالبت الإمارات بهدنة فورية.