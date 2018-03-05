الأمير محمد بن سلمان زار الأزهر والكنيسة المصرية وشهد افتتاح مشروعات بقناة السويس

القاهرة – وكالات:

أكدت مصر، تطابق وجهات النظر مع السعودية، بشأن التصدي للارهاب على المستويات الأمنية والعملية، والتنسيق بين أجهزة الدولتين.

وقال المتحدث الرئاسي المصري بسام راضي، إن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمصر، تأتي في اطار “العلاقة الستراتيجية الممتدة والتاريخية بين البلدين، وانها تحمل دلالة كبيرة في التنسيق بين الطرفين حيال ملفات عربية واقليمية”، موضحا أن السعودية تعد المستثمر العربي الأول في مصر.

في غضون ذلك، تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في ثاني أيام زيارته للقاهرة أمس، عددا من المشروعات التنموية بمحافظة الاسماعيلية، حيث قام ولي العهد السعودي بقص شريط افتتاح منتجع “الفرسان” السياحي، الذي يطل على بحيرة التمساح والمجرى الملاحي لقناة السويس.

وبحثا التعاون بين إدارتي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع “نيوم” السعودي، وتفقدا أنفاق قناة السويس، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، كما قاما بجولة بحرية في المجرى الملاحي لقناة السويس، وشاهدا فيلما تسجيليا عن المنطقة الاقتصادية، وعمليات البناء والتطوير في الموانيء والمركز اللوجيستي العالمي.

وزار الأمير محمد بن سلمان الأزهر الشريف، حيث كان في استقباله الإمام الأكبر شيخ الأزهر، أحمد الطيب، على رأس وفد من هيئة كبار العلماء وجامعة الأزهر، حيث أعرب عن تقدير السعودية للأزهر الشريف وعلمائه الأجلاء، مؤكدا إعتزاره الشخصي بالأزهر، وبشخص الإمام الطيب، ومتابعته لجهود الأزهر باستمرار باعتباره من أهم منارات وركائز الفكر الاسلامي، منوها بالدور المهم الذي يقوم به في مواجهة كل ما يحيق بالعالم العربي والإسلامي من مخاطر، بينما يفتتح اليوم، مع الرئيس السيسي، وشيخ الأزهر، أعمال ترميم الجامع الأزهر، التي استغرقت نحو ثلاث سنوات.

كما زار الأمير محمد بن سلمان الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، والتقى البابا تواضروس الثاني، الذي عقب اللقاء، ما تردد عن إنشاء كنيسة أرثوذكسية في السعودية، مؤكدا إن اللقاء لم يتطرق لذلك وأنه لم يطلب ذلك مطلقا.

وأضاف “تحدث الأمير محمد بن سلمان كثيرا عن محبته للأقباط”، مشيرا إلى أنه وجه الدعوة لجميع الأقباط لزيارة السعودية، بينما شكر الأمير محمد بن سلمان الروح الوطنية للكنيسة المصرية، وضبط النفس تجاه الأحداث التي تعرضت لها من قبل الجماعات الإرهابية.

وشاهد الأمير محمد بن سلمان مساء أمس، العرض المسرحي “سلم نفسك”، برفقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وكان الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان، شهدا أول من أمس، توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، بينها اتفاقية لتطوير نحو ألف كيلومتر من الأراضي جنوب سيناء، لتكون ضمن مشروع “نيوم”، وهو المشروع الذي يعيد تشكيل خريطة السياحة العالمية.

وبموجب الاتفاقية، يتم تأسيس صندوق مشترك بالمناصفة بنحو عشرة مليارات دولار، تتمثل مساهمة مصر من خلاله بقيمة إيجارات الأراضي لفترات طويلة، فيما تدفع السعودية حصتها نقداً.

وقال مسؤول سعودي، إن السعودية ستقوم بانشاء سبع نقاط جذب بحرية سياحية ما بين مدن ومشروعات سياحية في نيوم، بالاضافة الى 50 منتجعا وأربع مدن صغيرة وسوقا لابحار اليخوت ومارينا متخصصة في المنتجعات، في حين ستركز مصر على تطوير منتجعي شرم الشيخ والغردقة، موضحا أن السعودية ستتعاون مع مصر والاردن، لاستقطاب شركات الملاحة والسياحة الاوروبية للعمل في البحر الاحمر خلال الشتاء.

وتم التوقيع على اتفاق تعاون، في مجال حماية البيئة والحد من التلوث، كما تم التوقيع على اتفاق معدل لانشاء صندوق مصري سعودي للاستثمار، ومذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة في السعودية ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، بشأن تفعيل الصندوق المصري السعودي للاستثمار، كما تم التوقيع على اتفاقية برنامج تنفيذي للتعاون المشترك لتشجيع الاستثمار، بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، والهيئة العامة للاستثمار بالسعودية.

وأقام الرئيس السيسي، مأدبة عشاء، مساء أول من أمس، على شرف الأمير محمد بن سلمان، بحضور مجموعة من الوزراء السعوديين والمصريين، وعدد كبير من رجال السياسة والشخصيات العامة، بعد جلسة محادثات بين الجانبين أكدا فيها استمرار السعي للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات المنطقة والعمل معاً من أجل التصدي للتدخلات الإقليمية ومحاولات بث الفرقة والتقسيم بين دول المنطقة.

وأكد السيسي أن “أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري”، مشددًا على “عدم السماح بالمساس به والتصدي بفعالية لما تتعرض له من تهديدات”.