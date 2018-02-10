* معايير التحسين تشمل ثمانية مجالات اساسية يتفرع منها 26 مجالا و156 مؤشر قياس

* 40 دينارا شهريا من المناطق التعليمية لمراكز الدعم لتوفير متطلبات التدريب

كتبت- رنا سالم:

بدأت وزارة التربية تطبيق مشروع وثيقة اطار التحسين المدرسي الجديد داخل مدارسها، حيث اعتمد وكيل وزارة التربية د.هيثم الأثري ولجنة التسيير المشروع الذي اعتمد ايضا من وكالة التحسين الوطنية للتعليم في اسكتلندا “مفتشي جلالة الملكة للتعليم”، واكدت مصادر تربوية مطلعة لـ”السياسة” بدء تطبيق المشروع في 354 مدرسة ويتضمن مدارس المرحلة الإبتدائية و141 مدرسة متوسطة وثانوية مطبق فيها مشروع الادارات المدرسية المطورة على ان يتم تقييمه في شهر مايو المقبل وسينفذ في 446 مدرسة خلال العام الدراسي المقبل ليشمل بذلك جميع المراحل التعليمية في جميع المدارس.

18 مركز دعم

وقالت المصادر ان المشروع يتضمن 18 مركز دعم في كل المناطق التعليمية وكل مركز يتابع حاليا 15 مدرسة ويترأس فريق عمل المركز مدرب اساسي ومدرب مساعد مختارين من مديري المدارس وخبراء اهل الميدان التربوي حيث يتابعون خطط التطبيق للمشروع في المدارس تحت اشراف مستشاري البنك الدولي وفريق اطار التحسين المدرسي.

واضافت المصادر ان فريق اطار التحسين المدرسي مكون من رئيس الفريق الوكيل المساعد للتعليم العام فاطمة الكندري ونائب الرئيس مدير منطقة الجهراء التعليمية وليد الغيث اضافة الى مدير الشؤون التعليمية في منطقة العاصمة ليلى الشريف والمختصة بمتابعة الجوانب الفنية في خطة مراكز الدعم والشؤون المدرسية ويتكون الفريق ايضا من مدير الشؤون التعليمية في الجهراء ندى المطيري والموجه العام للعلوم عايدة الشريف ومراقب التعليم الثانوي في الجهراء خالدة المير ومراقب التعليم الثانوي في الفروانية محمد العنزي.

دورات تدريبية

وبينت المصادر ان وزارة التربية اعطت مديري المدارس دورتين للتدريب على خطة التحسين المدرسي خلال شهري مايو وسبتمبر الماضيين وسيحصل مراقبو المراحل التعليمية ايضا على دورتين في اطار عملية متابعة التقييم الذاتي للادارات المدرسية خلال الإسبوع الجاري من قبل مستشارة اجنبية متخصصة في المشروع.

تقييم المدارس

ولفتت المصادر الى ان المشروع يهدف الى رفع كفاءة العمل في الإدارات المدرسية عبر تحديد معايير التحسين المدرسي و تطبيق كل مدرسة لثمانية مجالات عمل اساسية يتفرع منها 26 مجالا و156 مؤشر قياس في كل مجال تظهر تقييم المدرسة عبر نظام التقويم الذاتي مشيرة الى ان فريق اطار التحسين المدرسي سيعمل على تقييم اداء المدارس المطبق فيها المشروع في مايو المقبل.

واضافت المصادر ان المشروع من شأنه تحديد معايير تقييم المدارس عبر نقاط القوة والضعف في كل مدرسة والذي يظهر من خلال قياس المدرسة لأدائها وفقا للمجالات الثمانية التي تتضمن تنفيذ المنهج، التعليم والتقويم، القيادة المدرسية، الشراكة المجتمعية، استخدام موارد المدرسة، استخدام البيانات، تحسين نتائج المتعلمين”.

اولوية الزيارات

واوضحت المصادر ان آلية التقييم ستكون من خلال ارسال الإدارات المدرسية خطتها التشغيلية وتقييم ادائها الى مديري المناطق التعليمية وبدورهم يرسلونها الى التوجيه العام للمواد والذي بدوره يتحقق من التقييم الذاتي للمدارس عبر زياراته لها ويحدد قياس التقويم الذاتي سلبيات ومشكلات المدارس مما يترتب عليه اضفاء اولوية لمدارس بعينها ليقوم التوجيه بزيارتها ووضع خطة لمعالجة ضعف الأداء فيها ومن ثم رفع كفاءة الأداء المدرسي في المدرسة.

وفي هذا السياق، حصلت “السياسة” على الخطة الزمنية لتطبيق المشروع والمعتمدة من الوكيلة المساعدة لقطاع التعليم العام فاطمة الكندري والتي عممتها على مديري عموم المناطق التعليمية، واوضحت خلالها ان الخط الزمني لتطبيق المشروع يتضمن “تصميم ادوات التقييم الذاتي خلال شهري سبتمبر واكتوبر، جمع الأدلة خلال شهري نوفمبر ويناير، تقييم الأدلة خلال فبراير الجاري وانهاء تقرير التقييم الذاتي خلال مارس المقبل، وضع خطة التحسين المدرسي خلال شهري ابريل ومايو المقبلين “.

40 دينارا لكل مركز

واوعزت الكندري الى مديري عموم المناطق التعليمية بتسهيل مهمة مراكز الدعم وتوفير متطلباتها لتحقيق الاهداف التي انشأت من اجلها وصرف 40 دينار شهريا حتى يونيو المقبل لكل مركز من المراكز وذلك من سلفة المنطقة لدعم المراكز وتوفير متطلبات التدريب.

مقارنة مدارس الكويت بنظيرتها العالمية

يهدف المشروع لتوحيد مجالات التحسين المدرسي على جميع مدارس الكويت وتوحيد الإجتهادات لتصب في مصلحة العملية التعليمية وليس المصلحة الشخصية اضافة الى القضاء على العشوائية في العمل وتحديد مسؤوليات الإدارة المدرسية والقيادة التعليمية و قياس اداء المدارس بناء على هذه المجالات فضلا عن امكانية مقارنة مدارس الكويت مع المدارس العالمية وتحديد مستواها وفقا للمجالات العالمية والمؤشرات المحلية.

الأثري: مشروع الإدارات المتطورة رأى النور بعد نقله من القطاع الإداري

قال وكيل وزارة التربية د.هيثم الأثري ان نقل تبعية مشروع الإدارات المطورة من القطاع الإداري الى قطاع التعليم العام خلال عام 2016 بعد ان استغرق سبع سنوات في القطاع الإداري ما بين دورة و أخرى دون تطبيق فعلي للمشروع الى ان رأى النور اخيرا وبدأ تطبيقه على ارض الواقع.