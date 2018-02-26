آلاف العائلات انتشرت في الحدائق العامة والأجهزة الأمنية نجحت في تأمين الحفل

شهدت البلاد خلال يومي الأعياد الوطنية تظاهرات فرح عمت جميع المحافظات في مسيرات بالاعلام الوطنية والسيارات معبرين عن فرحتهم باعياد الوطن واحتشدت جموع غفيرة من المواطنين والمقيمين منذ الصباح الباكر على شارع الخليج والواجهة البحرية رافعين اعلام الكويت وصور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

وعمت الاحتفالات جميع محافظات البلاد رغم تقلبات الجو، حيث انتشرت آلاف العائلات في الحدائق العامة فيما استمرت ظاهرة رش المياه في الشوارع وإن بأعداد أقل من الاعوام السابقة.

ومع حلول المساء بدت الكويت د رة تتلألأ في اضوائها الوطنية ترفل في ثوب العزة والفخار وسط متابعة أمنية من رجال الداخلية عملت على تأمين المشاركين في الاحتفال دون أي منغصات حيث انتشرت الدوريات في جميع الشوارع والساحات ومفترقات الطرق لتنظيم حركة السير وتلافي أي مظاهر سلبية.

وشارك ديبلوماسيون عرب واجانب في الاحتفالات الوطنية، فيما واصلت السفارات احتفالاتها بالاعياد وسط مشاركات من الدول الشقيقة والصديقة في الاحتفالات حيث ارتفع علم البلاد على كثير من المعالم السياحية لتلك البلدان وشركات الطيران احتفاء باعياد الكويت وتأكيدا على عمق العلاقات الوثيقة مع جميع دول العالم.