“تعاونية مشرف”: 300 صنف في مهرجان المنتجات الخليجية بخصم 50٪

أعلن رئيس لجنة المشتريات والتسويق في تعاونية مشرف علي الفهد عن تنظيم مهرجان المنتجات الخليجية بمزايا وعروض خاصة وبنسبة خصومات تصل الى 50% في السوق المركزي وتشمل اكثر من 300 صنف وتشكيلة حديثة متنوعة من المواد الغذائية والاستهلاكية بمشاركة كبرى الشركات الخليجية.

ولفت الفهد الى ان المهرجان يستمر حتى نهاية فبراير الجاري وذلك الى جانب مهرجان لوازم العائلة ومهرجان العطور والتجميل برعاية من الجمعية التي دأبت على تقديم الدعم لكل الاصناف المشاركة في المهرجانات ليستفيد منها المساهم والزائر في مشترياته خلال فترة المهرجان، مشيرا الى تعدد المهرجانات التسويقية في آن واحد.

وقال: ان هذا المهرجان ضمن مسيرة المهرجانات التسويقية السنوية ويعكس ما يتضمنه من منتجات حديثه وبخصومات كبيرة تعكس رؤية مجلس الادارة التي تهدف الى رضا المساهمين وابناء المنطقة، مؤكداً ان تعاونية مشرف تحظى أيضا باقبال كبير من كل المناطق وباحصائيات تشير الى انها وجهة لأكبر شريحة تسوق على مستوى التعاونيات.

واضاف الفهد ان الصدارة تكون بالعمل والنجاح والنتائج لذلك نؤكد بأنه ما زالت تنفرد جمعية مشرف بالصدارة على القطاع التعاوني كما انها أسهمت بترسيخ مكانة التعاونيات واصبحت الواجهة الحضارية بذلك وحققت نجاحا تلو الاخر وهي بكل تواضع تتطلع دائما الى الريادة على مستوى التعاونيات بأعمالها وانشطتها وخدماتها.