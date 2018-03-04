تعزيز وشيك للتيار الكهربائي في حلب بمساعدة ايرانية

دمشق – رويترز:

أعلن المدير العام لشركة كهرباء حلب محمد الصالح، أن من المقرر زيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي في حلب شمال سورية في النصف الاول من العام 2018 بفضل طاقة توليد جديدة أتاحتها ايران في خطوة نحو إحياء المدينة الصناعية التي دمرت الحرب المستعرة منذ نحو سبع سنوات شبكتها الكهربائية.

وقال الصالح «ستدخل مصادر أخرى للتغذية الكهربائية لمدينة حلب مصدر توليدها محطة التوليد والمصدر اللي موجود حاليا وبالتالي ستزيد ساعات التغذية لمدينة حلب بعد أبريل 2018».

وأكد أن قدرة توليد الكهرباء قبل الحرب في المدينة والتي كانت تبلغ ألف ميغاوات دُمرت بالكامل في الصراع الذي اندلع العام 2011.

وأشار إلى «عقد مع ايران ( وقع العام الماضي) يقدر قيمته بنحو 110 مليون يورو (135 مليون دولار) لتقديم خمس مجموعات توليد كل مجموعة باستطاعة 25 ميغا وبالتالي 125 ميغا ابتداءً من أبريل أو يونيو 2018».