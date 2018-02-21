تغييرات في تشكيلة العربي أمام السالمية

كتب – ناصر الفضلي:

شهدت تدريبات الفريق الاول لكرة القدم بالنادي العربي عودة علي مقصيد للمشاركة فيها بعد فترة انقطاع لظروف عائلية خاصة وادت الى غيابه عن مباريات الاخضر في مواجهتيه الاخيرتين امام كاظمة والعميد مما اثر على المردود الهجومي في الفريق وادى الى ال عقم تهديفي، حيث خسر الفريق امام الابيض بهدفين دون مقابل وتعادل سلبا امام السفير.

ومن المتوقع ان يعول المدرب محمد ابراهيم على العماني سعيد الرزيقي في المواجهة المرتقبة بعد غد في الجولة الثانية عشرة من بطولة دوري فيفا بعد تراجع اداء المهاجم النيجيري كليمنت بوني والحال ينطبق على البرازيلي ليوناردو.

وفي سياق متصل يدرس ابراهيم الدفع بجمعة العنزي في محور الدفاع الى جانب احمد رحيل وذلك عوضا عن الايفواري كيتا بعد تراجع اداء الاخير في مواجهة العميد ليعود الى مركزه الاساسي في الارتكازبجوار طلال نايف او عبدالله الشمالي، كما يدرس المدرب منح الثنائي مشاري الكندري وعبدالمحسن التركماني دقائق اضافية أكثر لتفعيل الشق الهجومي لخط الوسط وزيادة معدلات الفرص امام المهاجمين لهز شباك المنافسين، خصوصا ان الفريق يحتل المركز السابع حاليا برصيد 11 نقطة وبفارق نقطتين امام التضامن متذيل الترتيب.

من جانبه أكد مشعل العبكل المنسق الاعلامي للعربي ان فريقه لا يعاني من اية غيابات مؤثرة في التشكيلة الاساسية او الاحتياط تحضيرا لمواجهة السماوي وقال : نحاول جاهدين الى اخراج اللاعبين من الحالة النفسية التي يمرون بها بعد الخسارة الاخيرة امام الابيض بعد ان قدمنا شوطا اولا يعتبر الاسوأ لنا منذ انطلاقة الموسم.

وأردف قائلا : قادرين على النهوض مجددا لتحقيق الانتصارات بعد سلسلة النتائج غير المقنعة للادارة والجماهير وحتى اللاعبين انفسهم وتحديدا منذ بداية القسم الثاني من بطولة الدوري ولان اللاعبين يقومون بأداء المطلوب منهم من قبل اعضاء الجهازين الاداري والفني بانضباط كبير وهو ما يعكس حرصهم على تحسين الاداء والنتائج خلال المباريات المقبلة للتقدم في جدول الترتيب.

وأضاف ان الجهاز الطبي يواصل علاج اللاعبين الخمسة المصابين وهم خلف احمد واحمد ابراهيم واحمد الخضر وعبدالعزيز العوضي ومحمود دشتي واحمد الصراف، فيما يباشر المهاجم علي خلف برنامج التأهيل.